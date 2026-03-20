Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco proponen un ente independiente para mediar entre los médicos y Sanidad

El comité de huelga debe decidir si acepta reunirse con Sanidad, mientras los paros médicos continúan con la amenaza de prolongarse hasta junio.

Sanidad rechaza la propuesta argumentando que ya existe el Foro de la Profesión Médica como espacio de diálogo y mediación.

Las regiones sugieren que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ejercer como mediador por su independencia y compromiso social.

Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco han propuesto al Ministerio de Sanidad crear un ente independiente para mediar en la huelga de médicos.

Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco han remitido una carta al Ministerio de Sanidad instándole a impulsar un ente independiente de mediación entre los médicos y el departamento con el fin de poner solución a la huelga indefinida.

En el texto, las regiones señalan que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general.

En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en la urgencia de activar "cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación".

No obstante, el departamento ha rechazado la propuesta al considerar que ya existe un espacio de interlocución con los médicos, aunque son estos quienes han decidido rechazarlo.

Sanidad vuelve a hacer hincapié en que hay un espacio legítimo y plenamente operativo de diálogo: el Foro de la Profesión Médica, donde están representadas las principales organizaciones del colectivo", ha señalado en la carta a la que ha tenido acceso este diario.

"Este foro, que se ofreció para ejercer este papel, ha venido desarrollando funciones de mediación, alcanzándose un acuerdo con sus integrantes, que son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades de la profesión médica", ha indicado el departamento.

Sin embargo, según Sanidad, dicho acuerdo no fue aceptado por el comité de huelga, lo que ha dificultado el avance hacia una solución compartida.

El departamento considera que no es necesario crear nuevos mecanismos de mediación, sino continuar trabajando con los ya existentes, "reforzando el diálogo dentro de los cauces representativos establecidos". En este sentido, el Ministerio impulsará la continuidad de las conversaciones con el comité de huelga a través del Foro de la Profesión Médica, que actuará como espacio de interlocución y mediación para favorecer el acercamiento de posiciones entre ambas partes. García pide a las CCAA que se involucren para suspender la huelga de médicos y apliquen las medidas que reclaman Como ha podido saber este periódico, será el comité de huelga, en su conjunto, el que tendrá que elegir si acude a la reunión con Sanidad. Aunque todavía no hay una fecha concretada, el Ministerio está dispuesto a acercar posturas y programar pronto una cita. El Ministerio de Sanidad ha agradecido la iniciativa trasladada por las consejerías de País Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias. No obstante, ha vuelto a señalar que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, pueden negociar directamente y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios como ya ha demostrado Asturias.

Huelga

Mientras tanto, los médicos afrontan su último día de paros tras la segunda semana de huelga indefinida. El colectivo ya ha amenazado con seguir con ella si no logran un acercamiento con la cartera de Mónica García.

De momento, las próximas convocatorias siguen en pie. En concreto, el formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, que, en principio, se extenderá hasta junio.