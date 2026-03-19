Los importes de las mascarillas y test de Covid vuelven a tener precios libres oficialmente

Actualmente, los precios de las mascarillas desechables están muy por debajo del tope que estuvo vigente.

La medida entra en vigor este viernes, tras considerarse innecesario mantener los límites tras la finalización de la crisis sanitaria.

Durante la pandemia, se fijó un tope de 0,62 euros para las mascarillas quirúrgicas y 2,95 euros para los test de autodiagnóstico.

Sanidad ha eliminado los precios máximos de mascarillas y test de Covid, que vuelven a tener precios libres.

Sanidad ha eliminado oficialmente los precios máximos de los tests de Covid y las mascarillas que aplicó con motivo de la pandemia. Así, lo señala la última orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cabe destacar que la falta de proveedores y la escasez de material entre los mayoristas llevó a que el precio de numerosos productos de protección ante la Covid se disparara en el primer año de pandemia.

El Ministerio de Sanidad, por entonces bajo el mandato de Salvador Illa, decidió poner límite a la situación e impuso precios máximos a estos productos de venta libre en farmacias y otros establecimientos. En concreto, a las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio máximo quedó fijado en los 96 céntimos por unidad, un tope que luego bajó hasta los 0,62 euros.

La evolución del virus llevó también a que ocurriera lo mismo en 2022 con los test de autodiagnóstico de Covid, imponiéndoles un precio de 2,95 euros.

Ahora, tal y como recoge el BOE, que tras la finalización de la crisis sanitaria en 2023 no tiene sentido seguir adelante con los precios máximos de estos productos. Así, la orden entrará en vigor este mismo viernes, 20 de marzo.

Con todo, el precio de una mascarilla quirúrgica desechable está entre los 0,03 euros y los 0,15, muy por debajo del límite legal todavía impuesto.