Stada gana un 6% más en 2025 hasta alcanzar los 4.300 millones de euros

La compañía prevé lanzar cinco nuevos biosimilares en 2026 y se enfoca en medicamentos para enfermedades renales, neurológicas y la obesidad, aprovechando la pérdida de exclusividad de fármacos clave.

Los medicamentos genéricos de Stada incrementaron sus ventas un 5%, gracias al lanzamiento de rivaroxabán y fármacos cardiovasculares.

El segmento Specialty, impulsado por biosimilares y medicamentos innovadores, superó los 1.000 millones de euros en ingresos, con un crecimiento del 17%.

Stada aumentó su beneficio un 6% en 2025, alcanzando los 4.300 millones de euros, y su Ebitda creció un 8% hasta los 961 millones.

Stada ha mejorado su facturación en 2025. La farmacéutica alemana ganó un 6% más hasta alcanzar los 4.300 millones de euros. Además, su Ebitda mejoró un 8% hasta alcanzar los 961 millones de euros.

Por segmentos, el crecimiento de los biosimilares y los medicamentos innovadores ha impulsado Specialty por encima de los 1.000 millones de euros. Así, los ingresos de esta rama aumentaron un 17%. De este modo, "el segmento mantuvo la trayectoria de crecimiento de dos dígitos de los últimos años", según asegura la compañía en un comunicado.

Entre los principales impulsores se encuentra el crecimiento continuado de su fármaco ustekinumab (para tratar la psoriasis), que ha alcanzado las primeras posiciones en los más de 20 mercados en los que se ha lanzado la marca, así como el impulso de la cartera existente de biosimilares en una amplia gama de áreas terapéuticas, como la salud ósea, la inmunología y la oncología.

Así, los ingresos de Genéricos aumentaron un 5%, superando al mercado en Europa. El crecimiento se vio impulsado, en gran medida, por el lanzamiento de rivaroxabán, logrado gracias a una sólida posición en materia de propiedad intelectual.

El desempeño en Genéricos se vio impulsado además por los medicamentos cardiovasculares, en particular apixabán, dabigatrán y ticagrelor, así como por varias estatinas. Por su parte, Consumer Healthcare creció un 2%.

Lanzamientos

Está previsto el lanzamiento de cinco biosimilares a lo largo de 2026, entre ellos golimumab y tocilizumab.

Por otro lado, sus medicamentos innovadores lograron avances significativos, ampliando el acceso de los pacientes a "tratamientos de referencia para afecciones graves en nefrología y neurología".

El crecimiento de dos dígitos de su fármaco de budesónida para el tratamiento de la nefropatía primaria por IgA, se vio impulsado por la ampliación de la indicación, lo que permitió su uso en un grupo más amplio de pacientes con esta enfermedad renal rara.

En neurología, el lanzamiento del tratamiento para la enfermedad de Parkinson en fase avanzada con una bomba de infusión intestinal se lanzó en países como Francia y el Reino Unido.

Tras el gran éxito obtenido en Europa con apomorfina, un dispositivo de infusión subcutánea para el tratamiento de pacientes con Parkinson de moderado a grave, la compañía ha lanzado la terapia en el mercado estadounidense, junto con su socio Supernus. Además, durante 2025, amplió su cartera oncológica de Specialty con el lanzamiento de nilotinib y paclitaxel albúmina.

Para impulsar aún más el crecimiento en otros segmentos como Consumer Healthcare, Peter Goldschmidt, CEO de Stada, ha añadido que están "evaluando activamente posibles adquisiciones en todo el mundo con el fin de reforzar nuestra amplia plataforma de salud, además de nuestra sólida cartera interna en desarrollo. Al mismo tiempo, seguimos aprovechando oportunidades para ampliar nuestra cartera de marcas en las categorías de mayor crecimiento, como dermatología, salud preventiva y bienestar".

Obesidad

Además, aprovechando que varios medicamentos contra la obesidad están perdiendo su exclusividad, la compañía se centrará en ellos.

"Estamos plenamente preparados, con una cartera de desarrollo bien surtida y una estrategia para aprovechar las oportunidades que surgen de la pérdida de exclusividad de los GLP-1, tanto en diabetes como en control de peso, centrándonos en marcas superventas basadas en semaglutida, y otras basadas en liraglutida. Además, el inhibidor de SGLT-2 empagliflozina es un activo clave de nuestra cartera en diabetes".

Mar Fábregas, directora general de Stada España, ha indicado: " En el territorio nacional estamos centrados en ampliar el acceso a los tratamientos y soluciones de autocuidado, apoyándonos en un porfolio cada vez más sólido, lanzamientos de alto valor y un firme compromiso con los pacientes y los profesionales sanitarios».