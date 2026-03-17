García pide a las CCAA que se involucren para suspender la huelga de médicos y apliquen las medidas que reclaman

Sobre el MIR, García asegura que no se detectaron anomalías en la convocatoria y atribuye los retrasos a la implementación de mayor transparencia y paridad en el proceso.

El Partido Popular critica la falta de informes técnicos y jurídicos para el Anteproyecto del Estatuto Marco, y cuestiona la capacidad del Ministerio para negociar con los médicos.

García insiste en que muchas de las medidas reclamadas por los médicos dependen de las autonomías y pone como ejemplo el acuerdo alcanzado en Asturias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, pide a las comunidades autónomas que apliquen las demandas de los médicos en huelga, como la reducción de jornadas y voluntariedad de guardias.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha pedido a las comunidades autónomas que se impliquen en la suspensión de la huelga de médicos y apliquen muchas de las demandas que reclaman los facultativos, ya que son competencias de las regiones. Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de este martes.

La ministra ha pedido a las regiones que dejen de mirar hacia otro lado porque muchas de las peticiones de los galenos (voluntariedad de las guardias, descansos, reducción de las jornadas) dependen de las autonomías. "Si están de acuerdo con algunas, como han defendido, pueden implantarlas mañana mismo".

El portavoz de Sanidad del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Joseba Andoni Agirretxea, ha pedido a la ministra que tienda la mano a los médicos y que intente llegar a un acuerdo "porque la pelota está en su tejado".

"Las comunidades estamos en medio tratando de poner cordura y orden. Esto no nos corresponde y nos impacta de forma directa. Nosotros no somos los competentes de llegar a ese acuerdo. No debe dejar de pasar el tiempo y dar una solución clara", ha señalado.

Por su parte, García ha vuelto a hacer hincapié en que el Ministerio sí ha llegado a un acuerdo con el colectivo en el Foro de la Profesión Médica. "Logramos un pacto con una serie de medidas acordadas para desconvocar la huelga, porque nos preocupan los pacientes, pero ha sido una de sus partes la que lo ha roto. Nosotros no podemos hacer nada".

"Hemos sido leales e incluso hemos llegado a un acuerdo de que haya mesas técnicas que se implantarán en los servicios de salud para negociar las demandas de los médicos que ya puede implantar ustedes mismos", ha defendido.

Así, García ha señalado que algunas regiones como Asturias ya han llegado a un acuerdo con el colectivo, con lo cual el resto de regiones también pueden seguir su iniciativa.

Informes jurídicos

La portavoz de Sanidad del Partido Popular, Elvira Velasco, ha reprochado a García su incapacidad de alcanzar acuerdos con los médicos en huelga y la ausencia de informes jurídicos, técnicos y económicos que avalen el Anteproyecto del Estatuto Marco.

En la misma línea la ministra ha señalado que tras la reunión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los médicos se dejó claro que no estaba de acuerdo con un Estatuto Marco propio y con la voluntariedad de guardias. "Con lo cual nuestras posturas no están alejadas".

"Además, muchas de las demandas que les han prometido no las aplican en el resto de sus territorios como defender financiación finalista. Por eso, insisto en que deben aplicarlas mañana mismo en las regiones que gobiernan", ha reivindicado.

Por último, ha añadido que la mayoría de las demandas del colectivo están plasmadas en el texto pactado, como la reducción de jornadas y de las guardias a 17 horas.

"Tras la última reunión con el Foro se han añadido nuevas medidas que pueden modificar la norma y que tienen en cuenta a los médicos como: una clasificación profesional, valorando más el desarrollo profesional y no tanto el administrativo. E incluso se ha llegado a un consenso para que puedan acceder a la jubilación anticipada", ha precisado la ministra.

Igualmente, "estas normas sólo ponen los márgenes de horas trabajadas, los descansos...Pero, son los sistemas de salud de cada región las que puedan organizar si trabajan ocho, 12 o 17 horas", ha terminado.

MIR

Sobre el MIR, García ha señalado que después de realizar un análisis técnico no se ha detectado ninguna anomalía ni que haya existido una pérdida de calidad con respecto a anteriores convocatorias.

En cuanto a los retrasos en la publicación de listas y problemas en el programa informático ha señalado que esto ha ocurrido porque este año se ha contado con una junta de contratación que ha ralentizado el proceso para ofrecer más transparencia y paridad a la convocatoria.