España sólo financia 6 de cada 10 fármacos contra el cáncer aprobados por la EMA y se queda lejos de la media de la UE

En 2024, el porcentaje de medicamentos innovadores financiados subió al 65%, y se han reducido los plazos de espera a la mitad.

España dedica sólo el 3% del gasto europeo en medicamentos oncológicos, aunque mantiene una supervivencia similar a países líderes.

El país tarda una media de 725 días en financiar nuevos medicamentos oncológicos, 238 días más que la media de la UE.

España sólo financia el 60% de los nuevos fármacos contra el cáncer aprobados por la EMA, frente al 67% de media europea.

Aunque la supervivencia al cáncer ha mejorado, los pacientes europeos siguen afrontando importantes desigualdades en el acceso a tratamientos innovadores. En el caso de España todavía existe una brecha en el ritmo de incorporación de dichos tratamientos a la cartera pública.

En concreto, nuestro país sólo incorporó a la prestación pública el 60% de los nuevos fármacos aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) entre 2019 y 2022 (últimos datos disponibles), frente al 67% de la media europea.

Así lo señala el reciente informe en el que se compara el tratamiento del cáncer en Europa en 2025 elaborado por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia).

Alemania (96%), Suiza (92%) y Austria (85%) lideran la lista de medicamentos financiados.

En el lado opuesto, están Estonia (17%), Rumania (19%) y Malta, que no incorporó ningún medicamento en ese periodo de tiempo.

Tiempo de espera

En el caso de España, el bajo porcentaje está relacionado con los largos tiempos de espera para dar precio y financiación a dichas terapias. El territorio nacional está a la cola de los países europeos: tarda casi dos años en financiar nuevos tratamientos contra el cáncer.

Sólo le superan Lituania (926 días), Letonia (858 días), Rumania (858 días), Polonia (827 días), Portugal (794 días) y Bélgica (779 días).

De media, transcurren 725 días desde que un medicamento oncológico recibe la autorización europea hasta que obtiene financiación pública en nuestro país. Es decir, 238 más que la media de la Unión Europea, lo que retrasa su llegada efectiva a los pacientes.

Países como Alemania (93 días), Dinamarca (134 días) y Reino Unido (235 días) son los que tienen menores tiempos de espera.

Menos gasto

Otra de las cuestiones que refleja el informe es que España es uno de los países que menos gasta en medicamentos oncológicos (3% del gasto total europeo en esta área) frente a otros países de su entorno como Francia (19%), Italia (14%) o Alemania (19%).

No obstante, nuestro país mantiene una supervivencia similar a estas regiones, lo que evidencia que se hace un uso relativamente eficiente de los recursos oncológicos.

Medicamentos innovadores

El Ministerio de Sanidad también ha publicado su propio análisis sobre la financiación de medicamentos innovadores (con datos más actualizados, de 2024) en el que se eleva la cifra de cobertura aunque en este informe no se desglosan los datos por enfermedades.

Así, España ha conseguido elevar la cifra hasta un 65% de medicamentos financiados, lo que supone un total de 149 nuevos fármacos en 2024.

Cabe recordar que hasta que un fármaco logra su financiación pasa por dos procesos: el tiempo entre la autorización y el registro nacional (142 días) y el periodo entre que es aprobado en el registro y accede a la financiación (451días).

El tiempo medio desde la autorización europea hasta la resolución de financiación ha descendido de 583 días en la cohorte anterior (entre julio de 2020 y junio de 2021) a 558 días en la actual (entre julio de 2023 y junio de 2024), "lo que confirma una tendencia sostenida de mejora en los procesos de evaluación y decisión", precisa el análisis.

En 2024, el 90% de los medicamentos contaban con una resolución en menos de 18 meses. Con todo, en cifras generales, se ha logrado reducir un 50% los plazos de espera para que un fármaco reciba la financiación.