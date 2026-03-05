Vithas y Philips lanzan un proyecto pionero de energía verde para el consumo de sus equipos médicos

La colaboración abarca toda la cadena de valor, desde el ecodiseño y la logística hasta el uso eficiente y responsable de los equipos médicos, promoviendo una sanidad más respetuosa con el medio ambiente.

El proyecto cubre el consumo energético equivalente al de más de 45 equipos de resonancia magnética cada año, reflejando su alcance en sostenibilidad energética.

La iniciativa garantiza el consumo anual de 5 millones de kWh de energía verde para los equipos de imagen diagnóstica e intervencionismo de Philips en los hospitales del grupo Vithas.

Vithas y Philips han lanzado un proyecto de sostenibilidad que impulsa la descarbonización del sistema sanitario mediante el uso de energía 100% renovable en equipos médicos.

Vithas y Philips han puesto en marcha un innovador proyecto de sostenibilidad energética que impulsa la descarbonización del sistema sanitario.

La iniciativa, pionera en su ámbito, permitirá impactar en la huella de carbono derivada del uso de equipos médicos de alta tecnología —como resonancias magnéticas, Tacs, sistemas de rayos X y salas de intervención guiadas por imagen— con energía 100% renovable.

El proyecto permitirá garantizar el consumo energético de energía verde anual de todos los equipos de imagen diagnóstica e intervencionismo de Philips instalados en los distintos hospitales del grupo Vithas.

Todo ello, por un total de 5 millones de kWh de energía 100% renovable.

Esta cifra equivale al consumo anual medio de más de 45 equipos de resonancia magnética, "lo que refleja el alcance y la ambición de la iniciativa en materia de sostenibilidad energética", señalan ambas compañías en un comunicado.

Diseño

“Junto con Philips, damos un paso más en sostenibilidad, estrategia clave para nosotros como grupo que busca el cuidado de las personas, y abrimos la puerta a una estrategia conjunta, que abarcará toda la cadena de valor: desde el ecodiseño y la logística hasta el uso eficiente de los equipos médicos”, afirma José María Ramón de Fata, director de Recursos e Infraestructuras de Vithas.

Por su parte, Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica e IIG, destaca que la inversión en energía verde y el desarrollo de tecnologías más eficientes, como los sistemas de resonancia magnética sin helio o el ecodiseño de equipos reutilizables, les permiten avanzar hacia "una sanidad más responsable con el planeta".