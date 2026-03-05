Situación crítica en la Agencia Española de Medicamentos: la fuga de personal obliga a cerrar varios departamentos

La falta de personal y experiencia específica amenaza la operatividad de la entidad, mientras asume nuevas funciones y mayores exigencias normativas.

La situación ha obligado a unificar departamentos y ha provocado la convocatoria de una nueva manifestación frente al Ministerio de Sanidad.

Los trabajadores denuncian sueldos y complementos insuficientes respecto al nivel de responsabilidad, lo que dificulta la retención del talento.

La Agencia Española de Medicamentos ha perdido el 10% de su plantilla en 2025 y ha cerrado varios departamentos por fuga de personal.

En los últimos años, la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ido perdiendo personal y recursos.

La institución está experimentando una fuga sustancial de personal debido a la falta de reconocimiento en relación con el resto de funcionarios de la Administración.

Esto ha supuesto la salida del 10% de la plantilla en 2025. Y lejos de resolverse, en los tres primeros meses del año la situación se ha agravado, lo que ha provocado que varios departamentos hayan tenido que echar el cierre.

Tal ha sido el caso del laboratorio de Materias Primas. Además se ha producido la unificación de los departamentos de Tecnología Farmacéutica y de Análisis Químicos, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Por este motivo, la organización sindical ha decidido convocar una nueva manifestación frente al Ministerio de Sanidad para el próximo 12 de marzo, sumándose a las celebradas en julio y noviembre del año pasado.

Los trabajadores de la institución reivindican que sus condiciones no se ajustan a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Es decir, el instrumento de la Administración Pública donde se establecen los requisitos de cada cargo.

"Tanto los sueldos como los complementos salariales resultan claramente insuficientes para el nivel de cualificación profesional y responsabilidad que se exige al personal de la Aemps, declaran fuentes de la agencia.

Esta situación está afectando tanto a las perspectivas profesionales de los trabajadores como a la operatividad de la propia entidad.

Por un lado, dificulta el desarrollo de una carrera profesional dentro de la Agencia, lo que, en muchos casos, lleva al personal a buscar otros ámbitos de trabajo con mejores perspectivas dentro o fuera de la Administración.

Esto genera una movilidad descompensada, "con una pérdida neta de efectivos que conlleva un riesgo de descapitalización del órgano", aseguran las fuentes de la institución que autoriza medicamentos.

"Actualmente, más del 70% del personal funcionario tiene menos de cinco años de antigüedad. Este porcentaje ha ido aumentando en la última década, lo que supone que se vaya perdiendo experiencia específica en muchas de las áreas de actividad", señalan dichas fuentes.

Más funciones

Por otro lado, debido a los diferentes desarrollos normativos, la entidad debe hacer frente a nuevas actividades, como las derivadas del Reglamento europeo de evaluación de Tecnologías Sanitarias y funciones dentro de la Agencia Europea de Medicamentos, así como actividades de vigilancia y control, investigaciones clínicas, etc.

Estas actividades supondrán un desembolso para el órgano mientras que afronta esta crisis.

Como ha podido saber este periódico, tanto la dirección de la Aemps como el Ministerio de Sanidad son conscientes de la preocupante situación.

Por eso, la cúpula ha solicitado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública una reforma profunda de la RPT de la Agencia para hacer frente a estos problemas estructurales y a las nuevas necesidades.

Como parte de este proceso, y siguiendo las instrucciones de Función Pública, "se está llevando a cabo un análisis funcional para caracterizar y cuantificar las actividades de cada uno de los empleados y empleadas", precisan las fuentes de la institución.

"Este proceso lo estamos llevando a cabo con todas las partes involucradas, trabajando en conjunto con reuniones continuas, por lo que confiamos en que se pueda implementar lo antes posible".

Cabe destacar que la modificación de las RPT de toda la Administración General del Estado es competencia del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Y que cualquier modificación que tenga efectos presupuestarios, como es el caso, debe contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. Por lo que el Ministerio se encuentra a la espera de los movimientos de ambos departamentos.