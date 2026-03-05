Seis de cada diez enfermeras se plantea abandonar la profesión por las dificultades de conciliación laboral

Más de la mitad de las encuestadas señala que los problemas de conciliación afectan seriamente a su economía, viéndose obligadas muchas a reducir su jornada o pedir excedencias.

El principal motivo de malestar es el déficit de personal en los centros, seguido de los cambios de turno imprevistos y el trabajo en fines de semana y noches.

El 68% de las profesionales está insatisfecha con su conciliación; un 61% afirma que esto afecta a su salud mental y un 57% a la física.

El 60% de las enfermeras y fisioterapeutas españolas se plantea abandonar la profesión por dificultades para conciliar vida laboral y personal.

El 60% de las enfermeras y fisioterapeutas se plantea abandonar la profesión debido a que las dificultades para conciliar su vida laboral con la personal están afectando tanto a su salud física como mental. Así lo señala la reciente encuesta presentada por el Sindicato de Enfermería (Satse) este jueves, en la que han participado 11.481 profesionales.

Un malestar que se va acentuando con el paso de los años. Si se comparan las cifras con el informe del Ministerio de Sanidad sobre la Situación actual de enfermeras (con datos de 2024) se ha visto una evolución negativa del malestar. En esos momentos, el 40% se planteaba dejar su cargo.

El estudio también arroja que el 68,36% se muestra insatisfecha con su conciliación; el 61,2% afirma que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 56,87% a la física. La mitad apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales y a su rendimiento laboral.

Algunas de las razones que provocan el burnout y los problemas de salud mental son los conflictos en el entorno laboral o la sobrecarga de trabajo a la que están expuestas.

De esta manera, el 81,6% apunta que la principal causa es el déficit de profesionales en los centros.

El 69,54% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; el 60,48%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 57,87%, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 55,48%, a trabajar por las noches.

“El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas que priorizan el ahorro económico”, ha señalado Paloma Repila, matrona y adjunta a la Secretaría General de Satse.

En cuanto a las consecuencias que tienen los problemas de conciliación, "está la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como la económica y la imposibilidad de hacer planes a corto medio y largo plazo", ha indicado Carmen Guerrero, secretaria de la Comisión de Igualdad del sindicato.

Así, el 61,4% por ciento cree que los problemas de conciliación afectan a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, casi la mitad (47%) renuncia a oportunidades de formación; el 23,5% a laborales, y el 14,4%, de promoción.

Problemas económicos

En el aspecto económico, más de la mitad (54,71%) indica que los problemas de conciliación afectan mucho a su economía. El 80,12% tiene a alguna persona a su cuidado (hijos/as, familiares dependientes…), y, por esta causa, el 39,06% ha tenido que pedir un permiso para reducir su jornada, con la consiguiente pérdida retributiva.

Lo mismo le ha ocurrido al 19,2% de los/as profesionales encuestados/as que ha pedido un periodo de excedencia.

Ante esta realidad, Repila ha recordado que el sindicato lleva años trabajando en las diferentes mesas y ámbitos de negociación, tanto a nivel estatal como autonómico, para acabar con la falta de conciliación.

A nivel estatal, se ha conseguido, que la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple “mejoras y avances reales”.