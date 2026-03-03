El IDIS advierte: es "inviable" que el Estado pueda afrontar las necesidades sanitarias de la población sin la privada

Las claves nuevo Generado con IA El Instituto IDIS advierte que es inviable que el Estado cubra solo las necesidades sanitarias sin colaboración privada debido a la complejidad del sistema. El IDIS critica el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública por limitar la colaboración público-privada y considera que puede perjudicar la eficiencia y calidad del sistema sanitario. La entidad señala que el sistema sanitario español es plural y que la colaboración entre agentes públicos y privados incentiva la calidad y la innovación. El IDIS rechaza la derogación de la Ley 15/1997 y pide mejorar los mecanismos de control y evaluación en todas las instituciones sanitarias para reforzar la transparencia.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha advertido de que la "creciente complejidad del sistema sanitario hace inviable que el Estado pueda ser proveedor único a la hora de afrontar las necesidades de la población". La entidad, constituida por las principales empresas del sector sanitario y sociosanitario en España, ha presentado sus aportaciones al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.

El texto fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 10 de febrero y actualmente se encuentra en trámite de Audiencia e Información Pública.

La Fundación IDIS ha señalado que la asunción exclusiva de la atención sanitaria pública por parte del estado "está en contradicción con la realidad actual donde hay un sistema plural, participando en el SNS distintos agentes".

Esto es, "el sector público, las entidades privadas que colaboran en el servicio público de distintas formas, el sistema de Mutualismo Administrativo, las Mutuas de Accidentes de Trabajo, etcétera".

Ese carácter plural es el que permite "incentivar la calidad y la innovación, lo que beneficia al conjunto del sistema".

Muestra también su oposición a "aquellas fórmulas que puedan ralentizar o dificultar la tramitación de mecanismos de colaboración público-privada, considerando que la necesaria transparencia y supervisión deben ser compatibles con procedimientos ágiles que permitan atender adecuadamente las demandas sanitarias".

La prohibición de fórmulas de concesión administrativa que conlleven obra y prestación de servicios sanitarios y la vinculación a la red pública mediante convenio exclusivamente a hospitales privados sin ánimo de lucro "serían medidas lesivas para la eficiencia y la calidad del sistema sanitario".

Además, el IDIS apunta que determinadas disposiciones del Anteproyecto de ley pueden suponer una "invasión de competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de gestión sanitaria, generando incertidumbre en su aplicación".

Por otro lado, los obstáculos y restricciones que se proponen en la futura normativa para la colaboración público-privada en el sector sanitario "serían especialmente graves y lesivas si su alcance se extendiera al sector sociosanitario, ya que este está constituido, en su gran mayoría y en toda España, por plazas privadas concertadas con el sector público".

La entidad se opone, también, a que la Ley 15/1997 —relativa a la habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud— sea derogada, al considerar que dicha norma ha permitido el desarrollo de fórmulas de colaboración para sostener el funcionamiento del sistema sanitario español.

Para el IDIS, es prioritario "mejorar los mecanismos de control y evaluación comparativa de resultados clínicos, seguridad, productividad y eficiencia en todas las instituciones sanitarias, tanto de gestión directa como indirecta, con el fin de reforzar la transparencia y favorecer la mejora continua del sistema sanitario".

La entidad afirma que el sistema sanitario privado "es y quiere seguir siendo, como ocurre en otros países europeos, un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo a su funcionamiento desde la confianza institucional, la seguridad jurídica, la visión a largo plazo y la garantía de calidad, siempre dentro un marco de control público y transparencia".