HM Hospitales, Huawei y TRC ponen en marcha un showroom tecnológico aplicado al sector sanitario

HM Hospitales, Huawei y TRC se han unido para poner en marcha un showroom tecnológico global del sector sanitario, ubicado en el Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela.

Un espacio que contará con un aula de exposición tecnológica, un laboratorio de anatomía con avatar interactivo, un aula de simulación clínica, una sala de conferencias y distintos espacios comunes conectados. Así lo han anunciado las compañías en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

En este showroom se mostrarán soluciones tecnológicas propias y de terceros, con aplicación real en el ámbito sanitario.

Además, y a través de esta colaboración, "se sentarán las bases para la validación de nuevas soluciones tecnológicas en entornos clínicos reales, además del desarrollo conjunto de iniciativas de salud digital", ha anunciado el grupo hospitalario en un comunicado.

Este anuncio se ha llevado a cabo mediante la firma de un acuerdo que ha sido rubricado por Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; Andrés Yin Hui, CEO de Huawei Iberia; y Alfredo Estirado, presidente de TRC.

La colaboración "entre HM Hospitales, Huawei y TRC responde a la necesidad de afrontar estos desafíos, así como de acercar la innovación tecnológica a la práctica clínica", señalan las compañías.

De esta manera, se pretende facilitar entornos donde las soluciones puedan probarse, evaluarse y optimizarse durante su implementación en los entornos de trabajo.

El objetivo es acelerar la adopción de tecnología clínica útil, segura y alineada con las necesidades reales de profesionales y pacientes.

A través de esta iniciativa, Huawei y TRC facilitarán la tecnología y servicios para realizar casos de uso, además de participar en el diseño y ejecución de pruebas de concepto de interés para el sector salud.

Funciones

Por su parte, HM Hospitales se encargará de la validación de los casos de uso para que puedan ser extendidos como proyecto real. Gracias a esto, las soluciones podrán ser evaluadas y validadas antes de extenderse a otros centros, reduciendo riesgos y facilitando una adopción más eficiente y sostenible.

Para Abarca, “este tipo de colaboraciones reflejan nuestra forma de entender la sanidad: sumar conocimiento, tecnología y talento para seguir evolucionando hacia un modelo asistencial más eficiente, innovador y centrado en el paciente”.

En palabras de Andrés Yin Hui, CEO de Huawei Iberia, “este acuerdo y el anuncio de este showroom en el MWC reflejan nuestra apuesta por un modelo de innovación abierta, basado en la colaboración y en la experiencia acumulada de la compañía en el ámbito sanitario.”

Por su parte, el presidente de TRC, Alfredo Estirado, señala: “Nuestra aportación se centra en acompañar a los equipos sanitarios en todo el ciclo, desde el diseño del caso de uso hasta su implantación, garantizando interoperabilidad, continuidad del servicio y seguridad, tres factores críticos para que la digitalización tenga impacto real en pacientes y profesionales”.

Este proyecto se enmarca también en la visión compartida de avanzar hacia plataformas tecnológicas integradas que eliminen silos, faciliten la interoperabilidad entre sistemas médicos y permitan un acceso ágil y seguro a los datos.

La colaboración hoy suscrita impulsa el desarrollo de casos de uso de hospitales inteligentes junto al ecosistema local de proveedores y socios.