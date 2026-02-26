Grifols supera su crisis y dispara su beneficio neto un 156,1% en 2025, hasta los 402 millones

El área de Biopharma, especialmente la franquicia de hemoglobinas, impulsó la mejora con un crecimiento del 8,4%.

Los ingresos de Grifols en 2025 ascendieron a 7.524 millones, un 7% más que el año anterior a tipo de cambio constante.

El ratio de apalancamiento de la compañía se ha reducido a 4,2 veces y cuenta con una liquidez de 1.700 millones de euros.

Grifols ha incrementado su beneficio neto un 156,1% en 2025, alcanzando los 402 millones de euros.

Parece que la crisis de Grifols ha quedado definitivamente atrás. El mismo día que Daniel Yu, responsable de Gotham Research presta declaración en la Audiencia Nacional, la farmacéutica catalana ha presentado unos resultados que confirman su recuperación. Entre otras razones por el incremento de su beneficio neto, que se disparó en 2025 un 156,1% anual, hasta alcanzar los 402 millones de euros.

En un comunicado, la compañía catalana destaca la evolución de una de las métricas que más emplea tras los ataques de Gotham a su contabilidad: el ratio de apalancamiento. Se ha reducido hasta 4,2 veces (estaba en 4,4 en 2024).Todo ello con una liquidez de 1.700 millones de euros

La farmacéutica cerró 2025 con unos ingresos de 7.524 millones, un 7% más que el año pasado a tipo de cambio constante y un 9,1% más en términos comparables.

Las claves de esta mejora de la facturación están en la principal base del negocio de Grifols, el Biopharma, sobre todo su franquicia de hemoglobinas. Esta área creció un 8,4%.

