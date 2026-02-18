La huelga de médicos obliga a las CCAA a cancelar decenas de miles de consultas y cirugías en hospitales y centros de salud

La ministra de Sanidad, Mónica García, defiende que no se creará un estatuto específico para médicos, argumentando que la sanidad es multidisciplinar y que muchas reivindicaciones dependen de las comunidades autónomas.

El impacto económico en Madrid, solo en los primeros días, supera los 900.000 euros y podría superar los cuatro millones si la huelga continúa hasta el viernes.

En solo dos días de paro, cerca de 100.000 citas han sido suspendidas en la sanidad pública, afectando especialmente a Andalucía, Castilla y León, Madrid, Baleares y La Rioja.

La huelga indefinida de médicos ha provocado la cancelación de decenas de miles de consultas y cirugías en hospitales y centros de salud de varias comunidades autónomas.

La huelga indefinida de médicos de esta semana continúa. Ya han pasado los dos primeros días de los paros convocados por los facultativos de la sanidad pública contra el Estatuto Marco pactado por el Ministerio de Sanidad con el resto de las profesiones sanitarias. Y sus efectos se están notando, y mucho, en la actividad asistencial de los servicios de salud autonómicos.

Las regiones han denunciado que, pese a los servicios mínimos (que permiten mantener unos servicios de emergencias del 100%, por ejemplo), la huelga de médicos les ha obligado a suspender decenas de miles de consultas y cirugías en Atención Primaria y en hospitales.

Es difícil hacer una estimación exacta. No todas las regiones proporcionan información sobre las consecuencias que están teniendo las huelgas de médicos. Sin embargo, las cifras que varias están aportando permiten predecir que sólo dos días de paros han obligado a cancelar cerca de 100.000 citas en centros de la sanidad pública.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) calcula que la huelga causó la cancelación de 37.400 citas en centros de salud y 16.000 en hospitales el lunes. A esto hay que sumar la suspensión de 850 cirugías.

La previsión es que estos datos se doblen y empeoren el martes, cuando el seguimiento de los paros aumentó en esta región.

Las cancelaciones en Castilla y León también se cuentan por miles. En los dos primeros días de paros, las suspensiones de citas en centros de salud sumaron 12.870 y en hospitales 8.200. También cayeron más de 500 cirugías y más de 1.100 diagnósticos.

En el caso de Madrid, su servicio de salud calcula que, sólo el lunes, se suspendieron 7.377 consultas externas en los hospitales, 472 intervenciones quirúrgicas y más de 1.000 pruebas diagnósticas. Los centros de salud de Madrid cancelaron, por su parte, 4.540 citas.

La Consejería de Sanidad madrileña calcula que el impacto económico de todo esto alcanza los 900.000 euros. Es decir, que cuando termine la semana, si se mantienen las cifras, la huelga provocará un perjuicio económico en Madrid que superará holgadamente los cuatro millones de euros.

Por su parte, Baleares calcula que entre el lunes y el martes se cancelaron 172 intervenciones quirúrgicas, 3.469 consultas en Atención Primaria, y 3.889 consultas, pruebas radiológicas y pruebas diagnósticas en hospitales.

Mientras, fuentes de La Rioja estiman que hay unos 1.500 pacientes afectados "en atención a las consultas suspendidas, quirófanos parados y pruebas diagnósticas sin hacer".

Y todo esto pese a unos servicios mínimos que los sindicatos médicos denuncian por ser "abusivos". Aunque esto ha cambiado en Murcia.

Suspensión

El Tribunal Superior de Justicia de la Región ha suspendido los servicios mínimos que se habían fijado para estos paros por considerarlos excesivos. Sólo el lunes, en Murcia se suspendieron más de 2.000 consultas, 93 cirugías y casi 500 pruebas diagnósticas.

Todos estos números surgen tras sólo un día o dos de huelga. La cifra total de citas suspendidas por la huelga promete superar los cientos de miles para finales de semana (los paros duran hasta el viernes). Y todo ello sin tener en cuenta el daño económico.

Sin embargo, a Mónica García no le tiembla el pulso. Consultada por la prensa este martes en el Senado, la ministra de Sanidad defendió que el nuevo Estatuto Marco incorpora todas las "mejoras materiales posibles" sin invadir otras leyes ni competencias autonómicas y aseguró que no se creará un estatuto específico para médicos para no "fragmentar el sistema".

"No lo vamos a hacer porque no creemos en ello y porque la sanidad trabaja de manera multidisciplinar", señalaba García.

Además, la ministra reiteró que un Estatuto Marco exclusivo para médicos no es motivo para llevar a cabo una huelga nacional de estas características. "Y lo que también creo es que el resto de reivindicaciones que reclaman pertenecen a las comunidades autónomas, como la dotación de las plantillas, las retribuciones, la organización interna de turnos, guardias o lo que necesite cada uno de los servicios", ha añadido.