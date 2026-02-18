Cofares vuelve a batir récord de facturación con un 7,4% más de ventas en 2025 y toca los 4.580 millones de euros

La estrategia de Cofares se basa en la modernización de almacenes, la diversificación de servicios y la posible inversión en nuevas instalaciones y alianzas sectoriales.

La cooperativa mantiene su liderazgo en el mercado mayorista farmacéutico con una cuota del 29,47%.

El beneficio antes de impuestos creció un 19%, situándose en 18,1 millones de euros, y el ebitda subió un 12%, hasta los 49,1 millones.

Cofares ha alcanzado unas ventas de 4.580 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior.

Estas ventas suponen un aumento del 7,4% interanual. Y todo ello pese a que "2025 ha sido un año complejo", según indica Eduardo Pastor, presidente de Cofares. "Ha estado marcado por la revisión de los precios de los medicamentos. Somos uno de los países con los medicamentos más baratos", y esto araña el margen de los mayoristas.

"Pero somos optimistas", añade el presidente de la cooperativa, en la presentación de unos resultados que muestran "un aumento de la rentabilidad gracias al incremento de las inversiones y de nuestro plan de adaptación".

Así, el mayorista ha alcanzado un beneficio antes de impuestos (aún no dispone del dato tras aplicar la fiscalidad) de 18,1 millones de euros, 19% más que en 2024. Esto ha dejado un resultado bruto de explotación (ebitda) de 49,1 millones, un 12% más.

Cofares continúa como líder del mercado mayorista farmacéutico. Detenta una cuota del 29,47% del mismo.

Pastor considera que se ha tocado un nivel de "crecimiento histórico, que supone un importante respaldo para los consejeros de Cofares y su gestión".

En este sentido, el presidente de Cofares y su director general, Rubén Orquín, han informado de que las claves del negocio del mayorista están en la propia distribución de productos farmacéuticos, sus servicios para las farmacias y Pharmavenix.

Almacenes

Una apuesta que ha incluido la apertura y modernización de almacenes de medicamentos, de los que tienen 48 en marcha. A ello hay que sumar que también participan en medidas de salud pública, como la conservación y distribución de vacunas de gripe.

"Apostamos por una diversificación que permite la sostenibilidad del modelo", ha apuntado Pastor, que admite que de las 2.455 rutas que tiene Cofares "hay algunas que no son rentables":

Con todo, "por encima de la rentabilidad somos cooperativa. Y somos el servicio que hay que dar a casi 12.000 socios".

De cara a 2026, Pastor no descarta la inversión en nuevos almacenes allá "donde sea necesario". Aunque por ahora, "prácticamente está todo perfilado. Sólo hay un almacén nuevo pendiente en Zaragoza":

Así mismo, el presidente de Cofares no descarta trabar alianzas con otras empresas del sector, "siempre y cuando se adapten a las reglas que tenemos que respetar nosotros".