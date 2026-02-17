El Gobierno retrasa a agosto la elección de sede de la Agencia de Salud Pública por las obras que requieren las aspirantes

El Ministerio de Sanidad está elaborando los estatutos de la Agencia, tras lo cual se elegirá el consejo rector y los órganos de gobierno.

Mientras se decide la sede, la AESAP puede operar provisionalmente desde la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.

La elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se retrasa hasta el 18 de agosto debido a la necesidad de valorar obras y adecuaciones en las candidaturas.

La elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se retrasa hasta el 18 de agosto.

Desde el Gobierno indican que esto se debe al número de candidaturas presentadas y a las obras que exigirían.

Las ocho candidaturas presentadas "requieren de obras de calado o adecuaciones técnicas" que deben ser valoradas.

"Es necesaria una valoración más detallada", añaden las fuentes consultadas por Europa Press.

Con todo, la Agencia se puede poner en marcha igualmente. "Hasta que finalice el proceso de elección de la sede", indican desde el Ministerio de Sanidad, la AESP puede operar desde la sede del departamento de Mónica García, en el Paseo del Prado, en Madrid.

El departamento también se va a ocupar "de los estatutos" del ente. Por ello, "una vez aprobados los estatutos se puede seguir trabajando en los primeros pasos para arrancar la sede, como la elección del consejo rector y los órganos de gobierno", señalan.

Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) son las ocho ciudades que aspiran a acoger la sede de este organismo. El plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 20 de enero.

Desde el Ministerio de Sanidad detallan que, en paralelo al proceso de elección de la sede, se está elaborando el Estatuto de la AESAP, que también será elevado al Consejo de Ministros. A continuación, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director de la Agencia.