Los MIR reclaman una auditoría al Ministerio de Sanidad tras las irregularidades del examen de este año

Las claves nuevo Generado con IA El examen MIR 2026 ha estado marcado por retrasos, errores en la prueba, fallos ortográficos y preguntas mal formuladas, generando malestar entre los opositores. La Asociación MIR España (AME) ha solicitado una auditoría al Ministerio de Sanidad para depurar responsabilidades ante las numerosas incidencias detectadas en el proceso. Se reportaron errores masivos en el baremo académico, retrasos en listas y falta de información clara, obligando a miles de aspirantes a recurrir o subsanar en plazos ajustados. Los MIR exigen además una reunión con el nuevo director de Ordenación Profesional para aclarar dudas sobre el examen y debatir sobre la regulación de sus condiciones laborales.

El examen MIR 2026 ha desatado toda una crisis debido a las irregularidades que ha presentado este año. La convocatoria ha estado envuelta en varias polémicas.

Entre ellas, el retraso en las listas de admitidos, la dimisión del comité de expertos o la baja calidad de la prueba que ha despertado el malestar de los opositores debido a que denunciaron que el ejercicio presentaba fallos ortográficos y preguntas mal formuladas.

Ante esto, la Asociación MIR España (AME) ha reclamado una auditoría al Ministerio de Sanidad para depurar responsabilidades a través de una solicitud remitida al departamento.

En el texto al que ha tenido acceso este periódico, la entidad hace referencia a todas las incidencias que se han detectado en esta convocatoria.

Desde el primer momento que se inició el plazo de inscripción, el sistema ya presentó fallos y eso obligó a que el Ministerio tuviera que ampliar las fechas. A eso se le suma el retraso de dos meses en las listas de espera y la baja calidad del ejercicio. Además, se ha alcanzado un gran número de expedientes mal baremados.

La ponderación y verificación del baremo académico se han visto igualmente afectadas por retrasos, errores y falta de información clara. "No se facilitaron calendarios detallados ni criterios técnicos accesibles sobre validación de méritos", asegura la AME.

En particular, "se reportaron incidencias masivas en el reflejo de medias de expediente (incluyendo la asignación aparentemente uniforme de medias incorrectas en un porcentaje relevante de expedientes), lo que obligó a miles de aspirantes a subsanar o recurrir en plazos comprimidos", señala la entidad en el documento.

Los MIR denuncian que los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se están orientando a maximizar números (incremento de plazas) sin garantizar la calidad formativa, la supervisión real ni mecanismos efectivos de auditoría y consecuencia. "El conjunto de retrasos, cambios, fallos técnicos y medidas de última hora han generado incertidumbre y potencial indefensión, así como una pérdida objetiva de confianza en el sistema", indica.

Con todo, la entidad solicita al equipo de Mónica García un informe técnico de dicha auditoría y la comparecencia pública de las personas responsables del proceso para dar explicaciones, "así como una depuración de responsabilidades políticas y administrativas en función de los hallazgos".

Reunión

La Asociación también ha pedido una reunión con el nuevo director de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, para aclarar las dudas sobre el examen de este año, además de debatir sobre el nuevo real decreto que limita las jornadas laborales de los residentes.

Por otro lado, esperan debatir sobre el nuevo Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación. Al igual que el resto de organizaciones médicas, esta entidad reclama la creación de una norma propia para el colectivo. .