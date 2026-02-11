País Vasco denuncia el Estatuto Marco de García y avisa de que no reconoce las particularidades de los médicos

Las claves nuevo Generado con IA El País Vasco denuncia que el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios no reconoce las especificidades de los médicos ni sus condiciones laborales. El consejero de Salud vasco, Alberto Martínez, critica la falta de participación de los médicos en la elaboración de la reforma y la ausencia de diálogo efectivo. También se reclama la falta de respaldo económico en el proyecto, lo que podría suponer obligaciones retributivas sin financiación para los servicios autonómicos. El Consejo Interterritorial trató además el reparto de fondos para Atención Primaria y la creación de un observatorio de cuidados.

Pese a que el Ministerio de Sanidad ha iniciado ya la tramitación del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios con el fin de llevarlo al Consejo de Ministros cuanto antes, el texto cuenta con una importante oposición entre el colectivo médico. Y también entre algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra País Vasco.

Alberto Martínez, consejero de Salud vasco, ha manifestado su desacuerdo con la norma en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este miércoles.

Durante su intervención, ha denunciado la falta de un proceso de participación efectivo y de diálogo estructurado con los médicos. Considera que el texto no les reconoce adecuadamente "ni en sus funciones ni en sus condiciones de trabajo".

Todo esto en medio de un contexto de huelgas médicas que se celebrarán la próxima semana. Martínez ha destacado que este malestar generalizado refleja la creciente preocupación del personal facultativo ante una reforma elaborada sin escucha ni consenso, según precisa la consejería vasca en un comunicado.

El consejero considera que se ha de reconocer la especificidad funcional, competencial y organizativa de todos los colectivos que integran el sistema, sin carácter excluyente de ningún tipo, y de forma expresa la especificidad inherente al ejercicio profesional médico.

La falta de una memoria económica que acompañe al proyecto también se cuenta entre las protestas del consejero vasco. Dado que el Estatuto Marco impondrá "obligaciones retributivas o estructurales sin respaldo financiero".

Por ello, según la consejería, vulnera el principio de lealtad institucional y el principio de reconocimiento competencial, que es exclusivo del Ministerio, y compromete la sostenibilidad económico-financiera de los servicios de salud autonómicos.

“El Ministerio de Sanidad debe escuchar, dialogar y construir soluciones compartidas. Sólo así se podrá reforzar el sistema público y asegurar su sostenibilidad”, ha afirmado, quien ha instado a la ministra a abrir cuanto antes un canal de diálogo real con las organizaciones representantes del colectivo médico, en un momento en que las protestas y las jornadas de huelga evidencian un deterioro de confianza que requiere respuestas urgentes y constructivas.

El Consejo Interterritorial (telemático) de este miércoles ha sido muy corto, no llegó a la hora, según fuentes cercanas al encuentro. En él se abordaron sólo el reparto de fondos para Atención Primaria (más de 172 millones) y la creación de un observatorio de cuidados como temas principales.