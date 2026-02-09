Miguel Ángel Máñez, nuevo director general de Ordenación Profesional en sustitución de Celia Gómez

También es docente universitario y ha participado activamente en divulgación y análisis sobre políticas públicas sanitarias.

Máñez es economista especializado en gestión e innovación sanitaria, con una extensa trayectoria en cargos directivos de diferentes hospitales y servicios de salud públicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, llevará su nombramiento al Consejo de Ministros para su aprobación.

Miguel Ángel Máñez ha sido propuesto como nuevo director general de Ordenación Profesional, en sustitución de Celia Gómez.

El Departamento de Ordenación Profesional ya tiene sustituto. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto el nombramiento de Miguel Ángel Máñez Ortiz como nuevo director general de esta área.

Este asumirá el relevo de Celia Gómez, quien ha sido designada directora de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba). La propuesta será sometida a aprobación este martes por el Consejo de Ministros.

Máñez es un experto reconocido en economía de la salud. A lo largo de su carrera ha trabajado en áreas vinculadas a la gestión sanitaria, la innovación organizativa y la transformación digital en el ámbito de la salud.

Asimismo, ha participado activamente en espacios de divulgación y análisis sobre políticas públicas sanitarias, tanto en medios especializados como en foros institucionales.

Nacido en Catarroja (Valencia) en 1973, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y Máster Universitario en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad.

Funcionario estatutario del Servicio Madrileño de Salud, en la categoría de Técnico de la Función Administrativa, Máñez ha desempeñado responsabilidades directivas en distintas organizaciones sanitarias públicas de diversas comunidades autónomas.

En los últimos meses, ha ejercido como consejero técnico en el Gabinete de la ministra de Sanidad.

Fue director de Recursos Humanos del Hospital Universitario de Fuenlabrada; director de Gestión del Complejo Hospitalario de Toledo; director económico en los departamentos de salud de Elda y Sagunto; subdirector económico del Departamento de Salud de Sant Joan d’Alacant; y subdirector de Gestión del Hospital de Mérida.

Su labor profesional ha estado centrada en la planificación y gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario, con funciones relacionadas con el personal estatutario, el marco normativo aplicable y la negociación colectiva. Ha promovido, además, diversas iniciativas de innovación organizativa y mejora de procesos.

Actualmente, compagina su actividad profesional con la docencia en programas universitarios y cursos de formación en gestión sanitaria.