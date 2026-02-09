Los médicos reclaman una reunión urgente con los grupos parlamentarios ante el rechazo del nuevo Estatuto Marco

Vox apoya la causa médica y ha presentado una Proposición No de Ley para que el Congreso se posicione sobre la creación de una norma propia para los médicos.

Las organizaciones médicas insisten en la necesidad de un Estatuto Marco específico que reconozca las particularidades de su profesión, como ocurre en otros países europeos.

El colectivo médico critica que los borradores presentados por el Ministerio no recogen sus reivindicaciones clave, como la regulación de la formación y la ordenación de la jornada laboral.

Los médicos no se dan por vencidos: reclaman una reunión urgente con los grupos parlamentarios ante el rechazo al nuevo Estatuto Marco negociado por Sanidad y los sindicatos sanitarios.

El Comité de Huelga (CESM, SMA, Metges, Amyts, SME y Omega) alega que en los últimos meses el Ministerio ha presentado distintos borradores que han sido rechazados de manera unánime por el colectivo médico, al considerar que apenas recogen sus reivindicaciones.

"Todos desatienden aspectos esenciales como la regulación específica de la formación, la elevada responsabilidad profesional, la ordenación de la jornada laboral o la necesidad de un ámbito propio de negociación que garantice una interlocución directa y efectiva con la Administración", señalan en un comunicado.

El colectivo médico subraya ante los grupos parlamentarios que no se entiende que España continúe avanzando en una dirección contraria a la de los países de su entorno europeo, donde la mayoría cuentan con una norma específica para estos profesionales.

A lo largo del último año, "el Comité de Huelga ha mantenido de forma constante su disposición al diálogo, con la voluntad de alcanzar acuerdos que permitieran mejorar la normativa aplicable y las condiciones laborales de los profesionales. No obstante, ha sido el propio Ministerio quien ha cerrado toda la opción de negociación, dejando sin un cauce efectivo de interlocución a nuestros representantes", denuncian.

Por todo ello, las organizaciones consideran imprescindible poder explicar directamente a los grupos parlamentarios del Congreso por qué la actual reforma del Estatuto Marco ha generado el rechazo de toda la profesión y cuáles son los motivos por los que defienden la necesidad de un texto específico.

Las organizaciones reiteran su plena disposición al diálogo institucional y confían en que esta reunión con los grupos políticos permita abrir una vía de "trabajo real y efectivo".

Por ahora, el colectivo cuenta con el apoyo directo de Vox. Hace unos días, la formación que lidera Santiago Abascal registró una Proposición No de Ley (PNL) para que el resto de grupos parlamentarios se posicionen al respecto.

A través de esta iniciativa reclama al Gobierno de Sánchez la creación de un Estatuto Marco propio para los facultativos que reconozca la especificidad de su ejercicio profesional.