Sólo el 13% de los sanitarios se vacuna contra la Covid-19 pese a las pautas del Gobierno: “No perciben el riesgo”

Pese a ser uno de los colectivos más expuestos, sólo el 13% de los profesionales sanitarios se vacunaron frente a la Covid-19 en 2024 (datos más recientes).

El paso de la pandemia acabó con la vida de más de 100.000 personas y el Ministerio de Sanidad no lo olvida. En la temporada 2025-2026, el departamento ha vuelto a incluir al personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios dentro de la población que debe vacunarse.

Estos no predican con el ejemplo en materia de vacunación. Y es que sorprende cómo este colectivo "ha perdido la percepción del riesgo con el paso de los años, a pesar de que estuvo en el campo de batalla lidiando con el virus", señala Amós Rojas, médico especialista en medicina preventiva, salud pública y vacunas y miembro de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

"La Covid ha perdido aquel tinte dramático que tuvo durante la pandemia. Y se ha normalizado mucho más, sin ser conscientes de que sigue estando ahí, sigue teniendo un impacto poderoso sobre determinados perfiles de riesgo. Todo esto es fruto de que aquella pandemia ya pasó hace tiempo y que ya está olvidado. Conviene no olvidar determinadas cosas para no volverlas a repetir", advierte Rojas.

Con todo, las cifras lo demuestran: las coberturas vacunales de los sanitarios no alcanzan las recomendadas (el 75%).

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) con datos del Ministerio de Sanidad, nueve de cada diez profesionales rechazaron ponerse las dosis en 2024.

Esto es una cifra que causa un gran impacto, ya que en la campaña 2022-2023 se registró una cobertura del 40%.

Pero es que las tasas de vacunación se han ido reduciendo también en los diferentes grupos de edad. En la población mayor de 80 años alcanza el 49%; en mayores de 60, el 35,2% y, en el resto (de 0 a 60 años), apenas supera el 4%.

Por eso, como asegura Rojas, "desde las administraciones hay que seguir trabajando para hacer entender que determinados perfiles profesionales como los sanitarios deben vacunarse, no sólo por el potencial vínculo de transmisión que pueden tener sobre los pacientes, sino también porque ejercen un rol educacional clave. La ciudadanía los tiene como referentes en temas de salud".

Recomendaciones 2026

En las recomendaciones de esta campaña, Sanidad pone de relieve que la protección frente a infecciones leves puede disminuir con el tiempo y con la aparición de nuevas variantes, como Ómicron.

Aparte del personal sanitario, el departamento aconseja la vacunación a personas mayores de 70 años, a población de riesgo y a cuidadores que tengan contacto con estas personas.

Una de las novedades de esta campaña es que se pasa a un esquema estacional de una sola dosis de refuerzo, siempre que hayan pasado al menos tres meses desde la última dosis o la última infección (seis meses en el caso de algunas vacunas concretas).