Novo Nordisk demandará a Hims & Hers por comercializar una píldora contra la obesidad similar a Wegovy

Hims & Hers ofrece la nueva pastilla de semaglutida a un precio inicial de 49 dólares, muy por debajo del tratamiento oral de Wegovy.

Novo Nordisk defiende que es el único fabricante autorizado de la píldora Wegovy en Estados Unidos.

La farmacéutica danesa afirma que la versión de Hims & Hers no está aprobada por la FDA y podría suponer un riesgo para la seguridad de los pacientes.

Novo Nordisk va a por todas. La farmacéutica danesa emprenderá acciones legales y regulatorias contra Him & Hers Health, después de que la plataforma estadounidense de telemedicina anunciara su intención de comercializar una pastilla de semaglutida compuesta con el mismo principio activo que Wegovy.

El laboratorio europeo considera que la comercialización ilegal de una píldora de semaglutida de imitación no autorizada, falsa y sin probar representa un riesgo significativo para la seguridad del paciente y busca "engañar al público estadounidense" con productos GLP-1 falsificados.

En este sentido, defiende que es el único fabricante de la píldora Wegovy aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), mientras que la semaglutida de Him & Hers Health no está aprobada por esta autoridad y puede contener impurezas, aditivos innecesarios y dosis no probadas.

"Novo Nordisk emprenderá acciones legales y regulatorias para proteger a los pacientes, nuestra propiedad intelectual y la integridad del marco de referencia para la aprobación de medicamentos en EEUU", ha anunciado la empresa danesa.

Las acciones de la compañía danesa respondían este viernes con subidas de casi un 6%, después de haber perdido alrededor del 24% de su valor esta semana. Principalmente, después de anticipar el miércoles una caída de sus resultados en 2026 y conocerse este jueves la intención de Him & Hers de comercializar una pastilla adelgazante similar a la de Novo Nordisk.

La plataforma de telemedicina anunció ayer el lanzamiento de una pastilla de semaglutida para la pérdida de peso "compuesta con el mismo principio activo que Wegovy" a un precio inicial de 49 dólares durante el primer mes de un plan de cinco meses. Y los restantes a 99 dólares, frente a los 149 dólares que cuesta el tratamiento oral de Wegovy.

Las acciones de Him & Hers anticipan una caída superior al 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street.