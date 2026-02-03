Vithas reúne en su hospital de Barcelona a compañías como Inditex o Endesa para presentar su servicio de empresas

Encuentro de varias empresas como Mercadona, Inditex o Naturgy en el hospital de Vithas Barcelona para conocer el servicio de emmpresas. Fotografía cedida a E.E

Vithas ha reunido en su nuevo hospital de Barcelona a representantes de 20 empresas españolas de diversos sectores como la distribución (Inditex, El Corte Inglés, Mercadona y Aldi), la automoción (Stellantis), la energía (Endesa y Naturgy), el sector financiero y de la consultoría (la Caixa y Accenture), el sector farmacéutico (Almirall) y el turístico (Sercotel).

El encuentro, al que han asistido directores médicos y responsables de Salud y Seguridad de estas compañías, ha sido convocado por Vithas Empresas, el área de la Dirección Corporativa de Desarrollo de Negocio del grupo.

También han participado David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas; Anna Guiró, directora gerente de Vithas Barcelona, quien ha presentado las principales magnitudes del nuevo hospital y José Antonio Quesada, director del área de Desarrollo Comercial de la compañía.

El encuentro de estas empresas ha terminado con una visita al nuevo Hospital Vithas Barcelona, de 39.000 metros cuadrados de superficie, inaugurado en noviembre de 2025. Los asistentes han podido comprobar el modelo asistencial de Vithas conformado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales repartidos por 14 provincias.

La apertura del que es el primer hospital de Vithas en Barcelona “permitirá a las numerosas compañías de esta provincia y del resto de Cataluña acceder a los servicios y ventajas de Vithas Empresas, muchas de las cuales ya están integradas en otras regiones españolas donde tanto ellas como nuestra compañía tienen presencia”, explica Enrique de Benito, director de esta área en un comunicado.

Primero en Barcelona

“Siempre es motivo de orgullo comprobar el compromiso de algunas de las empresas más importantes de España y a nivel internacional con la salud y el bienestar de sus empleados, directivos y altos ejecutivos. Hoy hemos visto un ejemplo claro: nos ha acompañado una amplia representación del tejido empresarial de Cataluña y del resto de España“, ha subrayado, por su parte, el director corporativo de Desarrollo de Negocio de Vithas, Óscar Márquez.

Además de las compañías que han asistido al encuentro, Vithas Empresas presta servicio a otras como Iberdrola, SEAT, Ford, Iberia, Mahou, Banca March, Deloitte, Mercedes Benz o Consentino con amplia presencia en Cataluña y España.

Vithas empresas

Vithas Empresas es un área del grupo que pone a disposición de las compañías una amplia cartera de servicios de salud en la red de hospitales y centros médicos de la compañía.

Esta oferta abarca desde programas preventivos, pasando por la atención sanitaria a sus empleados y seguimiento médico si fuera necesario hasta su reincorporación al puesto de trabajo tras una baja laboral.

Para los empleados, "esta área completa el paquete de beneficios sociales a los que puedan tener derecho en un aspecto clave como la salud, ya que facilita un ahorro de tiempo en gestiones, pruebas y visitas médicas gracias a la agilidad y atención preferente en cualquiera de los hospitales y centros del grupo", señala Vithas.

"Los trabajadores reciben una atención personalizada en cualquier especialidad médica, dispongan o no de seguro médico en condiciones muy ventajosas y, además, sin esperas, lo que acelera la recuperación de su vida profesional y personal", termina la compañía.