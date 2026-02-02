El líder de los especialistas en infecciones: "El sarampión aumenta por la caída de la vacunación, es preocupante"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado a España el estatus de país con el sarampión eliminado después del auge de contagios en los últimos dos años. Ante esto, el Ministerio de Sanidad ha decidido reforzar la estrategia nacional, intentando aumentar las tasas de vacunación.

En una entrevista concedida a este diario, Javier Membrillo, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), advierte que en los últimos años se ha observado un gran descenso en la cobertura de vacunación.

Cabe recordar que para estar protegido de la enfermedad se necesitan dos dosis. En 2024 (datos más recientes), las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda.

De los 227 casos confirmados en ese año, 160 no estaban vacunados y 7 contaban sólo con una dosis. En 2025, la cifra aumentó hasta un total de 397 contagios. Con todo, "para lograr una inmunidad colectiva efectiva, se necesita alcanzar coberturas superiores al 95% con ambas dosis", señala Membrillo.

Según el especialista, las tasas de vacunación han ido reduciéndose tras el paso de la pandemia. En los años previos al Covid, se superaba el 95-97% en ambas dosis.

"Hemos tenido una ola de desinformación y herramientas de gran utilidad que tenemos para proteger a nuestra ciudadanía, como son las vacunas, se están aplicando cada vez menos por unas creencias totalmente erróneas y sin base científica alguna. Esto es preocupante", denuncia Membrillo.

Así, el especialista señala que la eficacia de la vacunación es algo que se ha comprobado, por ejemplo, en la tasa de contagios por el virus sincitial respiratorio (VRS), que afecta principalmente a bebés y niños.

"En EEUU, donde la cobertura vacunal es aún más baja, está habiendo un aumento exponencial de los contagios. Si la tendencia no se revierte, va a haber miles de casos"

"Se ha logrado una inmunización pasiva que ha conseguido que las UCI pediátricas estén prácticamente vacías cuando hace unos años era casi inconcebible en estas fechas", aclara.

Por eso, Membrillo hace hincapié en el importante papel de los especialistas y del control de la desinformación en las redes sociales. "Tener acceso a las plataformas es un avance excelente, pero tenemos que entender que la opinión de todos no es de la misma validez cuando estamos hablando de ciencia", señala.

En estos dos años se ha observado la evolución de los contagios. De esta manera, el especialista asegura que tenemos que evitar alcanzar las cifras de Estados Unidos.

"En EEUU, donde la cobertura vacunal es aún más baja, está habiendo un aumento exponencial. Si la tendencia no se revierte, va a haber miles de contagios", sentencia.

Virus emergentes

Pero este no es el principal frente abierto que tiene el sistema de salud: hay una gran cantidad de virus emergentes a día de hoy.

"En los últimos años, hemos visto como enfermedades que siempre se han considerado tradicionalmente tropicales o subtropicales (el dengue o el chikungunya) cada vez aparecen con más frecuencia en nuestro territorio. De esta última ha habido varios focos en Francia que han llegado hasta España", señala el presidente de la Seimc.

Todo esto ha ocurrido, según Membrillo, por el aumento de viajes internacionales. "La mayoría son casos importados. No obstante, cada vez estamos viendo más brotes de casos autóctonos por los cambios en la distribución de los vectores (mosquitos, garrapatas) debido al incremento de las temperaturas", reflexiona.

La gripe aviar es otro de los virus "donde hay que poner el foco", según el especialista. "Su amplia circulación en animales tiene un alto potencial de ser la siguiente pandemia. Suele haber una pandemia de gripe cada 20 o 30 años. En 2009 fue la última, con lo cual todo apunta que en cualquier momento puede ocurrir", argumenta.

Infecciones transmisión sexual

Además, en los últimos años ha habido un sustancial aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Un incremento que se ha disparado en todos los grupos de edad.

De hecho, preocupa el crecimiento de casos en personas mayores. En este colectivo, los contagios por gonorrea han crecido un 188% en tan sólo cuatro años (de 2019 a 2023), según los recientes informes de vigilancia epidemiológica de las ITS en España del Instituto de Salud Carlos III.

En cuanto al VIH, Membrillo denuncia que España todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos para 2030 del control de la epidemia.

"Tras esta evolución de las infecciones, lo que debemos hacer es ocuparnos. Todo esto ocurre, claramente, porque no estamos sabiendo cómo gestionarlo. Muchas veces en los equipos donde se hacen tratamientos específicos para tratar las ITS están atendidos por especialistas que no tienen un título de formación para manejar la prevención de estas infecciones virales complejas", denuncia.

A eso se suma la falta de concienciación de la población.

Y, por otro lado, el aumento de las listas de espera para obtener la PrEP(profilaxis pre-exposición del VIH), los antivirales que se facilitan a personas con conductas sexuales de riesgo."Hay miles de personas en muchas comunidades esperando años hasta conseguirla".

Agencia de Salud Pública

Después del paso de la pandemia y la llegada de virus que pueden suponer una amenaza para la salud pública, el Ministerio de Sanidad ha creado la Agencia de Salud Pública. Esta entidad se encargará de la vigilancia, evaluación y comunicación de los riesgos y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Para el especialista es necesario que esta institución otorgue un papel importante en el liderazgo a los especialistas en enfermedades infecciosas.

"Creemos que tanto los profesionales del diagnóstico, los clínicos y los especialistas en infecciones complejas deben tener su participación complementaria en el papel de liderazgo que lógicamente tienen los expertos en la vigilancia, control y respuesta a brotes, epidemias y pandemias que son los especialistas en medicina preventiva", determina Membrillo.

Y concluye: "Todas esas voces representadas en la Agencia permitiría que se pueda enriquecer el liderazgo de los especialistas en salud pública y dar una respuesta más adecuada a la población".