País Vasco admite haber administrado otros dos tipos de vacunas caducadas más

El Gobierno vasco revacunará a 103 personas, priorizando a adultos, tras un informe que asegura la inmunidad en la mayoría de los bebés afectados.

La Fiscalía Superior del País Vasco ha abierto diligencias para investigar si la administración de vacunas caducadas constituye un delito contra la salud pública.

Se estima que hay 78 personas potencialmente afectadas por la trevalente y la triple vírica, que se sumarían a los 253 afectados por la hexavalente, la mayoría bebés.

El País Vasco ha admitido haber administrado al menos tres tipos de vacunas caducadas: la trevalente, la triple vírica y la hexavalente.

País Vasco ha administrado, al menos, tres tipos de vacunas caducadas. Se trata de la trevalente, la triple vírica y la hexavalente (que ya se denunció el pasado martes). Así, lo ha anunciado el consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, en una rueda de prensa este jueves.

En el primer caso, hay al menos 49 potenciales afectados, según Martínez. En el segundo, otros 29. De esta forma, estiman que puede haber 78 afectados potenciales, que se sumarían a los perjudicados por la hexavalente.

Estos nuevos datos, revelados en una rueda de prensa, llegan el mismo día que la Fiscalía Superior del País Vasco ha presentado diligencias de investigación sobre la administración de vacunas caducadas.

Según han informado fuentes de la Fiscalía, la investigación pretende acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública después de que la región reconociera que había administrado 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, la gran mayoría bebés.

Esta se trata de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), que se administra en dos dosis, una a bebés de dos a cuatro meses y otra de refuerzo a los once meses y también a algún adulto con problemas inmunológicos.

El Gobierno regional volverá a vacunar a 103 personas afectadas, según anunció el Departamento de Salud. El Consejo Asesor había recomendado inicialmente volver a vacunar a las 253 personas afectadas. No obstante, replanteó la situación después de que el Ejecutivo recibiera ayer un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en el que se planteaba inocular sólo a los adultos.

El motivo es que buena parte de los bebés recibieron las dosis cuando aún no estaban caducadas y el resto cuando había pasado poco tiempo desde su caducidad, por lo que la inmunidad está garantizada.

Errores

Tras esta polémica, la Asociación Nacional de Vacunas y Enfermería (Anenvac) ha denunciado la falta grave de esta negligencia sanitaria.

Así, ha puesto de manifiesto la necesidad de que se pongan en marcha todos los controles que garanticen el desarrollo de una buena práctica vacunal.

"Se debe establecer, a través de los sistemas de control de las comunidades, que deben monitorizar las vacunas y lotes disponibles que se han entregado a los puntos de vacunación, para avisar de su próxima caducidad y controlar las dosis circulantes", aconsejan desde la Asociación.

Además, debe pasar otro control por parte de los responsables de vacunaciones de cada punto de los centros de salud. Este, normalmente una enfermera/o, tiene que controlar las vacunas disponibles en cada frigorífico para gestionar su uso correcto.

"Por último, la enfermera que administra una vacuna debe revisar que esta se encuentra en buenas condiciones de uso, entre ello, la fecha de caducidad", señalan desde la entidad.