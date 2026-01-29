El Ministerio de Sanidad activa el Espacio Nacional de Datos y su conexión con el Sistema Nacional de Salud

El Espacio Nacional de Datos de Salud es considerado una infraestructura estratégica para garantizar un sistema sanitario más eficiente, equitativo y sostenible a largo plazo.

La iniciativa incluye una inversión de 28 millones de euros para adaptar tecnológicamente los sistemas autonómicos y está orientada a la investigación, la planificación sanitaria y la mejora de los servicios públicos.

El ENDS conecta las plataformas de los sistemas de salud autonómicos mediante protocolos comunes para facilitar la interacción y el intercambio de datos.

El Ministerio de Sanidad ha activado el Espacio Nacional de Datos (ENDS), que transformará el Sistema Nacional de Salud permitiendo compartir datos sanitarios con garantías de privacidad y seguridad.

El Ministerio de Sanidad ha activado el Espacio Nacional de Datos (ENDS) que transformará el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este permitirá compartir y utilizar datos sanitarios con todas las garantías de privacidad, seguridad y soberanía.

Así lo ha anunciado Mónica García en el I Encuentro Nacional de Espacio de Datos celebrado este jueves. "España está en una posición extraordinaria para dar un paso adelante en la transformación del SNS apoyándose en el uso ético, inteligente y seguro de los datos de salud".

Este espacio se articula como una red de plataformas independientes, incluyendo los sistemas de salud autonómicos, que se conectan entre sí mediante protocolos comunes para interactuar e intercambiar datos.

“Los datos de salud son esenciales para anticiparnos a los desafíos, para evaluar las políticas públicas rigurosamente y personalizar la atención. También, para avanzar en investigación y desarrollar una inteligencia artificial responsable, segura y útil”, ha apuntado García.

La iniciativa cuenta con la participación clave del Ministerio de Sanidad, del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, y de las comunidades autónomas.

Inversión

Estos, como responsables últimos de la gestión de los datos sanitarios, han recibido una inversión de 28 millones de euros para la adaptación tecnológica de sus sistemas.

Este sistema permitirá utilizar los datos de forma responsable para fines de interés público como la investigación, la planificación sanitaria y la mejora de los servicios, siempre con pleno respeto a la protección de la información y a los derechos de la ciudadanía.

“El Espacio Nacional de Datos de Salud se convierte en una pieza clave de nuestra hoja de ruta. Un proyecto concebido con una mirada de largo recorrido, pensado para sostener el sistema sanitario durante la próxima década y más allá.”, ha destacado.

Y ha terminado: “Esta infraestructura estratégica tiene que estar al servicio del Sistema Nacional de Salud del futuro. Un sistema capaz de anticiparse, de prevenir, de atender la enfermedad y de cuidar también el bienestar, y que siga siendo, como lo ha sido siempre, una de las principales palancas de igualdad social de nuestro país.”