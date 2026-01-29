La autorización refuerza el posicionamiento de HM Sanchinarro como uno de los centros privados más avanzados en inmunoterapia y contribuye a mejorar el acceso a tratamientos innovadores.

El hospital ha implementado un circuito clínico completo, con equipos multidisciplinares y tecnología avanzada, para garantizar la seguridad y eficacia en la administración de estas terapias.

Estas terapias están indicadas para adultos con linfomas y leucemias que no han respondido a tratamientos previos, ofreciendo nuevas oportunidades de curación.

El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha sido autorizado para administrar dos nuevas terapias CAR-T, Yescarta y Tecartus, para tratar cánceres hematológicos.

El Hospital Universitario HM Sanchinarro administrará dos nuevas terapias CAR-T para tratar el cáncer hematológico. Así, el centro ha sido autorizado para ofrecer los tratamientos Yescarta y Tecartus, desarrollados por Kite Pharma.

Esta acreditación se suma a la previamente obtenida para la administración de Kymriah (Novartis), convirtiendo a HM Sanchinarro en uno de los pocos centros privados del país con capacidad para ofrecer varias terapias CAR-T comercializadas, en línea con el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se trata, según el grupo hospitalario, de un hito asistencial de primer nivel que refuerza el posicionamiento del centro como uno de los hospitales privados más avanzados de España en el abordaje de los tumores hematológicos complejos mediante inmunoterapia de última generación.

“La autorización para administrar Yescarta y Tecartus supone un paso decisivo para nuestro hospital y, sobre todo, para los pacientes”, señala Luis Felipe Casado, jefe del Servicio de Hematología de HM Hospitales en un comunicado.

“Hablamos de terapias que están cambiando el pronóstico de personas con linfomas y leucemias que ya habían agotado otras opciones terapéuticas. Poder ofrecerlas en nuestro centro significa acercar la innovación allí donde más se necesita”, continúa.

Con todo, estos tratamientos están indicados para adultos con buen estado general, pero cuyas enfermedades son resistentes o han reaparecido tras varios tratamientos previos. Yescarta se emplea principalmente en linfomas agresivos de células B, mientras que Tecartus se aplica en linfomas de células del manto y leucemia linfoblástica aguda.

“El beneficio principal es ofrecer posibilidades de curación en situaciones donde antes había pocas opciones”, explica Casado. “Gracias a terapias como Yescarta, la supervivencia a dos años se ha duplicado respecto a estándares anteriores, transformando las expectativas médicas. Ya no hablamos sólo de ganar tiempo, sino de ofrecer una verdadera oportunidad de curación”.

Administración

Para administrarlas, el Hospital Universitario HM Sanchinarro ha desarrollado un circuito clínico completo que incluye aféresis (extracción de células), envío a fabricación celular, preparación del paciente, infusión y seguimiento en UCI para el manejo de posibles efectos adversos.

El equipo médico ha recibido formación específica para las posibles complicaciones de las terapias CAR-T, como el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad.

También, ha realizado simulacros clínicos para garantizar una respuesta rápida y segura ante cualquier situación crítica. La coordinación multidisciplinar incluye hematólogos, intensivistas, neurólogos, inmunólogos y farmacéuticos, todos disponibles las 24 horas del día.

El hospital cuenta con unidades de aféresis de última generación, UCI especializada y farmacia hospitalaria preparada para la trazabilidad y conservación de las células, cumpliendo con los estándares más exigentes de calidad y seguridad.

"Con esta autorización, HM Sanchinarro no sólo amplía la capacidad de tratamiento de pacientes con cáncer hematológico avanzado, sino que también contribuye a reducir listas de espera y fomentar la equidad en el acceso a terapias innovadoras", precisa el grupo hospitalario.

A medio y largo plazo, el centro prevé participar en ensayos clínicos para nuevas indicaciones, expandir este modelo de éxito a otros centros del grupo y consolidar un volumen creciente de pacientes tratados con terapia celular.