España financia seis de cada diez medicamentos para enfermedades raras autorizados en la Unión Europea

César Hernández, director general de la Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia. Cristina Villarino

España financió el 66% de los 156 fármacos para enfermedades raras que hay autorizados en la Unión Europea en 2025. Esto supone ocho puntos porcentuales más que el año anterior (58%). Así lo señala el Informe Anual de Acceso a los Medicamentos de Enfermedades Raras en España 2025 elaborado por la Asociación Española de Laboratorios de medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos (Aelmhu). En 2025, nuestro país financió 20 terapias, lo que supone tres más que el año anterior. En total, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrece ya un total de 103 fármacos. La mitad de los medicamentos financiados en 2025 son para enfermedades raras El informe revela que el número de medicamentos financiados en España el año pasado constituye la segunda cifra más alta desde 2020, sólo superada por el máximo histórico, que se registró en 2023 (21). Además, en los últimos tres años se han financiado 58 tratamientos para enfermedades raras, frente a los 28 que obtuvieron financiación entre 2020 y 2022.

Código nacional

Este aumento no se ha visto reflejado en los nuevos medicamentos que obtienen Código Nacional en España: el paso previo necesario para solicitar su inclusión en la financiación pública. El año pasado, únicamente 9 fármacos obtuvieron el CN, un 64 % menos que los 25 registrados en 2024.