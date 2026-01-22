Médicos y farmacéuticos han recurrido 4 de las 10 guías de prescripción enfermera aprobadas por Sanidad

La suspensión temporal por parte de la Audiencia Nacional de la última guía de prescripción enfermera para tratar infecciones urinarias leves ha vuelto a avivar la polémica. Desde la publicación de la primera en 2020, el Ministerio ha aprobado en total diez.

No obstante, estas guías han levantado ampollas entre los profesionales sanitarios, sobre todo en médicos y farmacéuticos. Los facultativos denuncian que dichos protocolos suponen un peligro para la seguridad del paciente y que es un acto para el que se requiere una formación de seis años.

Cuatro de las diez guías aprobadas por Sanidad han sido impugnadas. Se trata de las de hipertensión y diabetes mellitus tipo 1 y 2, quemaduras, anticoagulación oral, y la (ya mencionada) del tracto urinario.

Esta última ha sido recurrida por cuatro entidades diferentes: el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof), el Sindicato de facultativos independientes de Galicia (Omega), el Consejo General de Dentistas (Cgcoe) y la Organización Médica Colegial (OMC).

Por su parte, la OMC decidió recurrir dicha guía en septiembre de 2024 debido, según los médicos, a que el protocolo "no respondía al objetivo inicial del Real Decreto, que regula la prescripción enfermera en el que se debe mantener las competencias específicas de cada profesión y velar ante todo por la seguridad del paciente".

El auto de la Audiencia Nacional supone que esta no podrá aplicarse en ningún caso hasta la resolución del contencioso-administrativo.

Por ahora, el Consejo General de Enfermería (CGE), principal impulsor de estos protocolos junto al Ministerio de Sanidad, se encuentra a la espera de la acción del departamento, ya que el auto permite la posibilidad de interponer un recurso.

Cabe matizar que hasta ahora sólo se ha producido la suspensión temporal de la guía de infecciones urinarias. Para el resto, no se pidió su interrupción y están siguiendo un proceso legal diferente a la espera de la resolución.

Estas, por el momento, continúan en vigor pero no se están implantando por igual en cada comunidad autónoma.

Falta de implantación

Esto es uno de los principales obstáculos: la prescripción enfermera no termina de despegar en España.

La Comunidad de Madrid y Cataluña son las únicas autonomías que han implantado más de la mitad, en total seis protocolos. Le siguen Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha con cinco implantados.

A la cola están Ceuta y Melilla y La Rioja que todavía no tienen ninguna guía en desarrollo, según se puede comprobar en los datos del CGE.

Cabe recordar que, una vez que el Ministerio de Sanidad publica las guías, son las comunidades autónomas las que tienen que adaptar los protocolos correspondientes a su ordenamiento para que las enfermeras puedan ejercer las competencias.

Teniendo en cuenta que la primera se hizo oficial hace cinco años, hay un retraso considerable en su aplicación en las regiones.

Las guías de heridas y quemaduras son las únicas implantadas en la mayoría de autonomías. En el lado contrario, la de cesación tabáquica sólo ha sido adoptada en Madrid y País Vasco. E incluso, la de anestésicos no se ha implantado en ninguna de las regiones.

"El hecho de tener varias guías recurridas por diversas organizaciones médicas ha provocado que se ralentice aún más este proceso", aseguraba Paloma Repila, portavoz del Sindicato de Enfermería (Satse) a este diario hace unos meses.