Los ataques de Trump a la industria farmacéutica disparan el interés de los fondos por este sector en Europa

Aunque ahora ha cambiado el foco a Groenlandia y Venezuela, buena parte de los ataques de Donald Trump durante el recién acabado 2025 estuvieron destinados a la industria farmacéutica. Paradójicamente, esto parece haber potenciado el interés de fondos de inversión por el sector del medicamento en Europa.

Según un informe de la consultora Bain & Company, el valor de las inversiones de las operaciones de los fondos de inversión creció un 70% anual en el viejo continente durante 2025, hasta los 36.000 millones de dólares (unos 30.710 millones de euros). Además, su número aumentó un 40%.

En cambio, en el mismo año, el análisis indica que el crecimiento en Estados Unidos fue"moderado". En valores, subió sólo un 20% (se quedó en los 27.000 millones de dólares, que suponen 23.000 millones de euros) mientras que el número de operaciones se estanca.

Así, Europa lideró el impulso de las transacciones de los fondos de inversión en el sector biofarmacéutico. Sumaron, según los datos de Bain & Company, hasta 80.000 millones de dólares (68.000 millones de euros) a nivel global, muy por encima de los 55.000 millones de 2024.

La investigación de Bain & Company analiza, particularmente, las operaciones de fondos en empresas que no cotizan en bolsa en el sector sanitario. Es decir, el private equity. Pese a que el ámbito biofarmacéutico es el que más peso tiene, también aborda otros como el de la tecnología o el de los servicios.

En conjunto, las operaciones de los fondos de inversión alcanzaron un nuevo récord el año pasado, alcanzando un valor estimado de 191.000 millones de dólares (161.000 millones de euros). Esto se debió "al fuerte aumento de operaciones superiores a los 1.000 millones". Entre ellas, por ejemplo, la compra de la mayoría de Stada por el fondo CapVest.

Los fondos han puesto atención, también, en el ámbito de la tecnología sanitaria o medicina tecnológica. En este caso, la cifra de operaciones se duplicó y llegó hasta los 33.000 millones de dólares (más de 28.000 millones de euros).

De cara a 2026, se espera que el dinamismo de los fondos de inversión continúe en el ámbito de la salud, incluyendo los grupos hospitalarios o de atención sanitaria. Siempre y cuando avancen a "enfoques integrados y centrados en el clínico que elevan la calidad asistencial.

Aquellos que inviertan en modelos de nueva generación, basados en tendencias atractivas como la exposición farmacéutica o la atención basada en valor, encontrarán oportunidades interesantes".