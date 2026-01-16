El Ministerio de Sanidad no se reunirá con los médicos y descarta un futuro acuerdo: “Lo que piden es imposible”

En Asturias, el sindicato médico logró un acuerdo con la Consejería de Salud que flexibiliza las guardias y mejora las condiciones retributivas, pero la amenaza de huelga sigue vigente en el resto de España.

Los médicos insisten en sus reivindicaciones, como mejores condiciones para las guardias y una mesa de negociación específica, y amenazan con nuevos paros.

Sanidad argumenta que los comités de huelga médica no tienen legitimidad legal para negociar y considera imposible acceder a sus peticiones actuales.

El Ministerio de Sanidad descarta reunirse con los sindicatos médicos y rechaza sus demandas de un Estatuto Marco propio para el colectivo.

Las jornadas de huelga celebradas por los médicos este miércoles y este jueves no han cambiado la postura de Mónica García y su equipo. El Ministerio de Sanidad reitera que no va a ceder a las presiones de este colectivo para tener Estatuto Marco propio independiente del resto de profesionales sanitarios.

De hecho, según ha podido saber este periódico, el equipo de García no volverá a reunirse con los sindicatos médicos para abordar esta cuestión. El Ministerio considera que no están legitimados para dicha negociación.

"No podemos negociar con los comités de huelga porque no tienen representatividad legal para hacerlo", aseguran fuentes cercanas al departamento. Además, añaden: "Lo que piden es imposible".

Durante el pasado mes de diciembre, Sanidad se reunió con representantes de todos los sindicatos médicos, tanto nacionales como autonómicos.

Sin embargo, el resultado de los contactos fue negativo. Las primeras reuniones fueron con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CEMS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que convocaron cuatro días de paros consecutivos en diciembre.

Dichos sindicatos hicieron varias propuestas que el Ministerio prometió valorar. No obstante, en la última cita, antes de Navidad, la relación de CEMS y SMA con Sanidad se rompió por completo.

Según los médicos, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, les indicó que el departamento sólo negociará cuestiones relacionadas con el Estatuto Marco en la mesa en la que se sientan todos los sindicatos sanitarios. Es decir, que se negó a nuevas reuniones exclusivas con los médicos para tratar este asunto.

Lo mismo ocurrió con la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que fue la convocante de la huelga de esta semana.

Pese a ello, todos los sindicatos médicos citados, que ya hacen frente común contra Sanidad, insisten en que retomarán los paros en próximas fechas si no se satisfacen sus reivindicaciones.

Entre ellas destaca el Estatuto Marco propio para estos profesionales sanitarios. Pero también reclaman mejores emolumentos por hora de guardia y una mesa de negociación específica en cada servicio de salud autonómico para los médicos.

Los médicos reclaman una norma propia que recoja sus reivindicaciones (por ejemplo, las guardias), una mesa específica de negociación en cada servicio de salud.

También reclaman que el precio de la hora de guardia no sea, en ningún caso, inferior a la ordinaria; la voluntariedad de la misma y la creación de una clasificación A1+ acorde a su responsabilidad.

Asturias

Los médicos han logrado parte de sus objetivos en una región: Asturias. El sindicato médico del Principado (el Simpa) llegó a un pacto con la Consejería de Salud para desconvocar la huelga de esta semana.

El acuerdo contempla una mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas y reducir un 60% la penalización a los médicos que compatibilizan la sanidad pública con el ejercicio privado.

Manifestación en Madrid por la huelga médica de este miércoles 14 de enero. E.P / A. Pérez Meca

Además las guardias médicas en Asturias serán más flexibles. En los servicios cuyos profesionales lo demanden se podrá avanzar hacia un modelo de jornadas efectivas de 12 horas en lugar de las guardias de 24 horas.

También se ha acordado una mejora retributiva para los MIR -de entre 100 y 150 euros en función de la categoría- y la reducción de la burocracia en Atención Primaria.

Sin embargo, todo esto se limita a Asturias. La amenaza de huelga general del resto de los médicos de España en febrero sigue activa.

Las comunidades autónomas han afeado al Ministerio de Sanidad este conflicto, que está provocando complicaciones en la gestión de sus servicios de salud.

Por este motivo, Mónica García ha reclamado, por escrito, a los consejeros de Sanidad para que se posicionen sobre el Estatuto Marco propio que los médicos reclaman. Algo a lo que, por ahora, no han hecho de forma visible.