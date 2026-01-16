España ya no bate récords pero es líder mundial en donación de órganos con 6.335 trasplantes en 2025

Persisten diferencias entre comunidades autónomas y más de 5.100 personas siguen en lista de espera, por lo que se ha presentado una nueva estrategia nacional para mejorar la disponibilidad y acceso a los trasplantes hasta 2030.

Destacan los aumentos en trasplantes cardiacos (+12%), pancreáticos (+6%) e intestinales (+175%), y el crecimiento de la donación en asistolia, que representa ya el 56% de los donantes.

La tasa de donantes fallecidos en España fue de 51,9 por millón de población, superando ampliamente a otros países como Estados Unidos, Italia o Francia.

España mantiene el liderazgo mundial en donación y trasplante de órganos con 6.335 trasplantes y 2.547 donantes en 2025, aunque la cifra es ligeramente inferior al año anterior.

España sigue manteniéndose como líder mundial en donación de órganos. No obstante, ya no bate récord histórico. En 2025, se realizaron 6.335 trasplantes, 129 menos que el año anterior.

Así lo han señalado Mónica García, ministra de Sanidad, y Beatriz Domínguez, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) tras la presentación del balance de actividad de trasplantes de órganos 2025 en una rueda de prensa durante este viernes.

Estas cifras suponen una tasa de 51,9 donantes fallecidos por millón de población. Unos datos muy superiores a los de países de su entorno, según se recoge en el Observatorio Global de Donación y Trasplante, que gestiona la ONT.

En 2024, Estados Unidos registró 49,7 donantes por millón de población. Italia 30,6, Francia 28,6, Canadá 22,9, Suecia 22,7, Reino Unido 20,4, Australia 19,7, Alemania 11,4. Y la Unión Europea en su conjunto 24,2 donantes.

El volumen de trasplantes ha sido posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer. La media de donantes el año pasado se situó entre ocho y 17 trasplantes diarios.

Por órganos

Por tipo de órgano, se realizaron 3.999 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardiacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales.

Es cierto que se produjo un descenso en la actividad de trasplante hepático (-5%) y pulmonar (-11%). La donación renal se mantuvo estable con respecto a 2024.

Cabe destacar el aumento significativo del número de trasplantes cardiacos (+12%), de páncreas (+6%) y de intestino (+175%). En el caso del de corazón, en 2025 se registró el mayor número de procedimientos de la historia.

En 2025 se ha demostrado nuevamente la importancia de la donación en asistolia (tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), que vuelve a superar a la donación en muerte encefálica. Con un total de 1.416 donantes en asistolia (un 8% más que en 2024).

Este tipo de donación ya representa el 56% de los donantes en España. Se realiza en otros 25 países del mundo, si bien en nuestro país no sólo registra la mayor actividad de este tipo, sino que sigue siendo el único que trasplanta todo tipo de órganos de estos donantes.

En concreto, en 2025 se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardiacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara de donantes en asistolia. Así, el trasplante cardiaco de asistolia ya contribuye al 35% del total de trasplantes cardiacos en España.

Perfil

El perfil del donante de órganos en nuestro país se mantiene similar al de años anteriores. Los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representaron un 3% del total.

La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el accidente cerebrovascular (52%). En cuanto a la edad, el 60% de los donantes superaron los 60 años, el 32% los 70 y un 5% los 80. El donante más longevo registrado en 2025 tenía 93 años.

A estos donantes se suma, desde 2021, la generosidad de las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir y, además, muestran su deseo de ser donantes: 226 personas han donado órganos tras fallecer en estas circunstancias y han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor la ley que regula dicha prestación hasta diciembre de 2025.

Por otro lado, hay una gran diferencia en el perfil de donantes con respecto a Estados Unidos, que se acercan bastante a España en actividad de trasplantes.

"En nuestro país, la principal causa de muerte es por envejecimiento o por comorbilidad. En cambio, en EEUU, hay un mayor volumen de personas que donan órganos por muertes en accidente de tráfico, heridos de armas de fuego y por consumo de drogas", ha señalado Domínguez.

CCAA

Aunque España se mantiene líder en la donación de órganos, hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. En 2025, Cantabria volvió a liderar el ranking, con una tasa de 103,4 donantes, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3). De las Comunidades Autónomas con poblaciones superiores a los cinco millones de habitantes, destaca la actividad registrada en la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4).

En el lado opuesto, están Baleares con una tasa de 31,7 donantes, Madrid con 41,2 y Castilla-La Mancha con 42,2. Cabe destacar que las regiones que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).

¿Y por qué hay una gran diferencia entre autonomías? Según ha matizado Domínguez, esto se debe a diversos factores. "A veces es por variables epidemiológicas. Por ejemplo, el norte tiene una población más envejecida. Luego también influye la organización, hay regiones que han sabido planificar la actividad de manera más exitosa".

Por otro lado, la ONT cifra en 1.416 los trasplantes realizados gracias al intercambio de órganos entre comunidades, lo que supone un 23% del total. A su vez, el 6,5% de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su región de residencia.

Listas de espera

No obstante, España aún tiene mucho camino por recorrer. Aunque la alta actividad de donación y trasplante permite llegar a muchos pacientes, un número importante persiste en lista de espera. A 31 de diciembre de 2025, 5.163 pacientes esperaban el trasplante de un órgano; de ellos, 77 eran niños.

Por este motivo, la ministra ha anunciado las principales líneas de la nueva Estrategia que ha diseñado la ONT junto a las comunidades autónomas y que busca “que el trasplante de órganos llegue a todos los pacientes que lo necesitan, en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito”.

La nueva estrategia, pendiente de adopción definitiva por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se iniciará este año y se extenderá hasta 2030.

La primera línea se centra en continuar aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes y mejorando diferentes fases del proceso.

Ello implica alianzas con profesionales de diferentes servicios hospitalarios y extrahospitalarios, de manera que se normalice la donación como parte de los cuidados al final de la vida. También incluye medidas orientadas a la expansión del número de centros implicados, la reducción de las negativas a la donación (un 22% en 2025) y la ampliación de criterios de aceptación de órganos para uso clínico.

En este último punto, se incluye el desarrollo de un protocolo específico para el trasplante de órganos entre personas con infección por el VIH, en respuesta a la Orden Ministerial adoptada en 2025 que ya permite esta práctica en nuestro país.

Otro de los objetivos es impulsar la donación renal de vivo, para lo que se trabaja de manera estrecha con sociedades científicas y asociaciones de pacientes y mejorar el acceso al trasplante, en términos de indicación y reducción de barreras para pacientes con especiales dificultades por sus características.

La cuarta línea se centra en mejorar la medición de los resultados del trasplante y en la innovación. Por último, la quinta pata del plan pretende reforzar los equipos de coordinación de trasplantes. La Ministra ha subrayado que “la actividad en España ha crecido en torno al 50% en poco más de una década y esto exige redimensionar los recursos humanos necesarios para hacer frente a este volumen de procedimientos y al seguimiento de los pacientes una vez trasplantados”.