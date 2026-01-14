Lleonart (Metges): “Las CCAA deben dejar su hipocresía atrás y asumir sus responsabilidades en el Estatuto Marco”

Las claves nuevo Generado con IA Médicos de varias comunidades autónomas realizan huelgas y manifestaciones los días 14 y 15 de enero en rechazo al nuevo Estatuto Marco propuesto por Sanidad. Xavier Lleonart, representante de Metges, critica la hipocresía de las comunidades autónomas al no asumir sus responsabilidades en la negociación y gestión del Estatuto Marco. Entre las principales demandas están la creación de una mesa de negociación específica para médicos, mejor remuneración de las guardias y que las condiciones laborales se negocien directamente con los facultativos. El seguimiento de las protestas es significativo en regiones como Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Murcia, Asturias y Valencia, con el respaldo de sindicatos médicos autonómicos y estatales.

Los médicos celebran, de nuevo, dos jornadas de huelga consecutivas estos 14 y 15 de enero. Los galenos de todo el país vuelven a las calles con varias manifestaciones. Todo ello como rechazo al nuevo Estatuto Marco en el que está trabajando Sanidad junto a los sindicatos sanitarios del Ámbito (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF).

Los paros se llevarán a cabo en las principales comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Navarra, Galicia, Murcia y Asturias. Estos sindicatos médicos autonómicos han sido los encargados de convocar la huelga a través de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) conformada por 16 organizaciones.

En el caso de Madrid, habrá una manifestación que será este miércoles 14: comenzará a las 10.00 horas en el Congreso de los Diputados y finalizará en el Ministerio de Sanidad. En Cataluña, se celebrarán dos grandes manifestaciones en la capital.

El miércoles empezará a las 10.30 horas en la plaza de Sant Jaume y finalizará ante el Parlament de Catalunya (Barcelona). Al día siguiente (también a la misma hora), la manifestación saldrá del Centro Corporativo del Instituto Catalán de la Salud y se extenderá hasta la sede de la Unión Catalana de Hospitales.

Este periódico se ha puesto en contacto con uno de los representantes del comité de huelga: Xavier Lleonart, secretario general, del sindicato médico catalán (Metges).

Lleonart denuncia a este diario "la hipocresía de las comunidades autónomas a la hora de tener que asumir sus responsabilidades en el Estatuto Marco", en especial de su consejería de salud.

"Cada responsable político se debe retractar. En Cataluña, tenemos una consejera que ejerce una hipocresía máxima. Cuando va a las reuniones del Consejo Interterritorial pone límite a los artículos del Estatuto Marco porque dice que se invaden competencias de las comunidades. En cambio, cuando le reclamamos que las asuma en su ámbito, dice que no es de su cometido", denuncia Lleonart.

Los médicos, según declara Lleonart, han llegado a este punto debido "al nivel de semiesclavitud" al que están sometidos. Cansados de que no se les escuche, han decidido fortalecer las relaciones con el resto de compañeros y conformar una alianza para convocar futuras movilizaciones "más intensas".

A nivel autonómico, se han tenido varias reuniones para que los responsables regionales sean conscientes de la situación. Pero hay algunos que ni han acudido al encuentro, como ha ocurrido en Cataluña.

La percepción que tiene el colectivo es que todas las administraciones nos han ninguneado, nos han explotado durante mucho tiempo y hemos dicho basta

"La semana pasada se realizó un encuentro para la mediación de la huelga, y la Consejería de Salud no acudió a esta reunión porque dijo textualmente, y tengo un acta que lo acredita, que consideraba que las reivindicaciones no eran de su competencia, cuando había toda una cantidad de ellas que eran exclusivamente de su responsabilidad. Esas actitudes de nuestros queridos responsables políticos, lo único que hacen es sumar gente a la huelga", persevera.

Con todo este revuelo, el Ministerio de Sanidad ha querido implicar a las comunidades solicitando su posicionamiento en este conflicto, ya que muchas de las demandas de los médicos tiene que ver con la gestión de los recursos humanos: una competencia que es exclusiva de las autonomías.

Mesa específica

Entre esas reivindicaciones está la petición de una mesa de negociación específica para el colectivo médico en cada servicio de salud; el establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo y la voluntariedad de la misma.

Para el representante de Metges, lo más importante es conseguir que los médicos negocien sus propias peticiones y necesidades, ya que hasta ahora los encuentros con los sindicatos sanitarios no han tenido ningún efecto.

"En este sentido, hay que recordar que los sindicatos que ahora aprueban el Estatuto Marco durante 23 años les ha parecido cojonudo que los médicos estemos trabajando 24 horas continuadas de asistencia", denuncia.

Además, para él, lo más importante es que los representantes médicos sean conscientes de la negociación, más allá de si sus peticiones están recogidas en este Estatuto o en una norma específica para el colectivo.

Hay una gran influencia de las nuevas generaciones parece que esa irrupción de los jóvenes nos ha dado la gasolina que nos permite asegurar que esto no es una protesta aislada

"La gente que hasta ahora ha defendido supuestamente nuestras condiciones de trabajo no lo ha hecho bien y además no lo ha hecho, entre otras cosas, porque no tiene ni idea o porque no quiere conocer la realidad del colectivo médico", sentencia Lleonart.

De esta manera, asegura que: "La única forma en la que tenemos cierta garantía de que realmente se mejore es que las administraciones, de la que sea y en donde sea, negocien exclusivamente con nosotros. A mí, si dentro del Estatuto Marco dicen que de repente las condiciones de los médicos sólo se negocian con los facultativos, pues bien. Sí es dentro o fuera, me da igual mientras se haga así".

Por último, espera que las dos convocatorias de huelga vuelvan a tener el mismo seguimiento (del 45%, según Metges) o incluso, mayor.

"Conforme pasa el tiempo hay más indignación con la postura del Ministerio de Sanidad y sobre todo con las consejerías autonómicas", termina.

Listado de manifestaciones por CCAA País Vasco Miércoles 14 a las 11:00 h en el Hospital Universitario de Cruces en Barakaldo (Vizcaya)

Jueves 15 a las 11:00 en el ambulatorio Olaguibel ( Vitoria-Gasteiz). Asturias Miércoles 14 por la tarde en Oviedo a las 17:00 horas en la Plaza de España. Navarra Miércoles 14 de enero a las 19.00 horas desde la Plaza del Castillo, enfrente del Café Iruña hasta el Palacio de Navarra. Más las ya mencionadas anteriormente en Madrid y Cataluña.

En el ámbito estatal, CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha manifestado que apoya las huelgas convocadas por las organizaciones integradas en APEMYF. Apoya, aunque no figure como convocante de estas fechas concretas.