AstraZeneca pone a Rick R. Suárez al frente de su filial en EEUU y nombra presidenta en España a Laura Colón

Colón también será presidenta del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, consolidado como motor de innovación biomédica y digital en Europa.

Laura Colón asume la presidencia de AstraZeneca España, tras dirigir el área de Oncología desde 2023 y con más de 20 años en la industria farmacéutica.

AstraZeneca nombra a Rick R. Suárez presidente de su filial en Estados Unidos, tras liderar la compañía en España desde 2020.

Cambios en AstraZeneca. La multinacional farmacéutica se lleva a Rick R. Suárez, hasta ahora presidente de la compañía en España, a dirigir su filial en Estados Unidos, su principal mercado global.

La presidencia de AstraZeneca en España queda en manos de Laura Colón, que lleva al frente del área de Oncología de la farmacéutica en España desde 2023, aunque lleva en la compañía desde 2019. Y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica.

Así lo indica la farmacéutica en un comunicado. En él, apunta que Colón será también la Site Leader (es decir, presidenta) del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, que "se ha consolidado como motor de innovación biomédica, digital y comercial en Europa".

La misión de Colón en AstraZeneca "se centrará en impulsar el desarrollo científico, acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes y consolidar la contribución de la compañía al sistema sanitario y al tejido científico y económico, fortaleciendo el papel del país como enclave prioritario dentro de la estrategia global de crecimiento de la compañía".

“Es un honor asumir la presidencia de AstraZeneca España en un momento en el que la ciencia avanza más rápido que nunca y nuestro país ocupa una posición cada vez más relevante en la innovación internacional”, afirma Laura Colón.

Su predecesor, Rick R Suárez, ha estado al frente de la compañía en España desde junio de 2020. Llegó justo cuando la pandemia de Covid hacía estragos y ha coordinado las estrategias de la compañía desde entonces.

Entre los hitos que obran en su mandato se cuentan el despliegue de la vacuna contra la Covid de AstraZeneca, que España se haya convertido en el país con más ensayos clínicos de la compañía y el haber prácticamente duplicado la plantilla en estos años. Para ello, ha sido fundamental la puesta en marcha y fundación del citado Global Hub en Barcelona.

Suárez, original de Connecticut, vuelve a su país y pasa a presidir la filial en Estados Unidos de la compañía. Allí afronta importantes retos, y no sólo el de competir en el mercado farmacéutico más grande del Mundo.

Las presiones de Donald Trump a la industria farmacéutica han llevado a varias compañías a pactar bajadas de precios con la Casa Blanca. AstraZeneca es una de ellas. Y la experiencia de Suárez en España va a ser un capital clave en las negociaciones que va a tener que gestionar en el futuro.