Mónica García aparca el Estatuto Marco de los sanitarios hasta después de Reyes

El Ministerio de Sanidad aparca las negociaciones con los sindicatos sobre el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) a 2026. Concretamente, los contactos no se retomarán hasta después de Reyes.

Todo ello pese a que estaba previsto que este lunes se celebrara una reunión entre el departamento que dirige Mónica García y los sindicatos sanitarios pertenecientes al Ámbito de Negociación.

Según fuentes de Sanidad, la cita se ha aplazado por motivos de agenda. La nueva reunión está prevista para el 8 de enero.

Cabe recordar que la mayoría de los sindicatos sanitarios presentes en el Ámbito de Negociación avalan la última propuesta del Ministerio de Sanidad en cuanto al Estatuto Marco. Pero no todos.

Hace dos semanas, el sindicato gallego CIG-Saúde rechazó la última versión del texto. Se unió así a la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que también están en contra debido a que no recoge todas las peticiones del colectivo. Particularmente, el no contar con un espacio de negociación propio.

De hecho, a día de hoy, las negociaciones entre Sanidad y los médicos están prácticamente rotas. De hecho, el Ministerio trató de acercarse a los sindicatos regionales (entre ellos, los de Madrid y Cataluña) unidos en la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) hace unas semanas. El objetivo era tratar de convencerles de que no fueran, de nuevo, a la huelga.

Sin embargo, el consenso no fue posible. Estas asociaciones mantienen la convocatoria de huelga médica para los días 14 y 15 de enero.

Por su parte, CESM y el SMA, convocantes de los paros de este 2025, aseguran que en próximas fechas darán a conocer cuándo se iniciará la huelga nacional indefinida de médicos con la que ya han amenazado.