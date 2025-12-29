Sanidad elabora una norma para limitar las jornadas laborales de los MIR

Desde la creación del actual marco legal solo se han hecho ajustes menores y no se ha abordado la duración ni organización de la jornada, especialmente en las horas de guardia.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes el inicio del trámite para limitar la jornada laboral de los residentes de los MIR y del resto de la Formación Sanitaria Especializada, al considerar que "en muchas ocasiones" superan lo establecido en la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.

Así, se ha dado comienzo al procedimiento de consulta pública para el proyecto de real decreto en el que trabaja el departamento que dirige Mónica García.

El objetivo es modificar el Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral del personal en Formación Sanitaria Especializada. Para Sanidad, no es "suficiente para velar por el cumplimiento de dichos cómputos máximos de jornada laboral", lo que supone un "perjuicio" sobre el bienestar y desempeño de estos especialistas.

Sanidad también ha expresado que estas jornadas no son imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de adquisición de competencias, ni para realizar los deberes contemplados en la normativa.

Desde que entró en vigor este Real Decreto, que supuso la creación de un marco común para regular la relación laboral de los residentes, sólo se han introducido ajustes menores. No se han abordado "aspectos clave" como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia.

Si bien en la actualidad se está intentando reformar el Estatuto Marco, en el que se propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales, esta ley no es aplicable al personal en formación.