Cómo será el examen MIR 2026: preguntas más frecuentes y novedades en el temario

Persisten las quejas por la falta de un temario cerrado, lo que genera incertidumbre entre los aspirantes, mientras el Ministerio estudia la posibilidad de definirlo en futuras convocatorias.

El examen consistirá en 200 preguntas tipo test más 10 de reserva, con un bloque específico de 25 preguntas de pruebas de imagen, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Este año se han incorporado novedades en el temario, especialmente en Enfermedades Infecciosas, Endocrinología, Ginecología, Oncología y Nefrología.

El examen MIR 2026 mantiene su fecha para el 24 de enero, pese a la incertidumbre por la dimisión del comité de expertos y la tardanza en la publicación de las listas de admitidos.

Dentro de un mes, será el examen MIR 2026: empieza la cuenta atrás para que los futuros médicos opten a conseguir una plaza de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y los nervios no pueden estar más a flor de piel.

Este año hay muchas incógnitas por el camino, debido a la polémica dimisión de la cúpula de los expertos del MIR y la tardanza en la publicación de las listas de admitidos. Unas listas que aún no se conocen de manera definitiva, ya que actualmente están en medio del proceso de alegaciones que finalizará el próximo 2 de enero. A pesar de esto, por el momento, Sanidad no contempla cambiar la fecha del examen: se mantiene para el 24 de enero.

"Los aspirantes sentimos miedo y desconocimiento de cómo será la prueba después de ese cambio en el comité que elabora las preguntas. Ya vimos que el año pasado fue demasiado exigente y estamos con la incertidumbre de ver qué pasará", manifiesta Beatriz García, estudiante de la facultad de Medicina de Sevilla, que se presentará a la prueba por primera vez este año.

Como cada año, además del temario fijo, siempre hay algún contenido nuevo que se incorpora debido a la actualización de guías clínicas o cambios en los criterios. En esta convocatoria, las academias han ido poco a poco informando a los alumnos de las últimas novedades.

Sobre todo, "ha habido novedades en Enfermedades Infecciosas (se han incorporado nuevas indicaciones de vacunación frente a la gripe y el covid en esta temporada) y en Endocrinología (se han actualizado nuevas guías de riesgos cardiovasculares y ha habido cambios en la clasificación ecográfica del nódulo tiroideo)", señala María Bergia, directora académica de Curso MIR Asturias, a este diario.

Por otro lado, según matiza Bergia, se han incorporado cambios en Ginecología en el caso de la detección de cardiopatías congénitas (que se realiza principalmente durante el embarazo); también en Oncología, con la actualización de contenido sobre el cáncer de cérvix y por último, en Nefrología.

Pero también hay preguntas cerradas muy recurrentes; las que más se repiten son de Cirugía General y del Aparato Digestivo. "En los últimos tres años, de estas ha habido una media de 14 preguntas", asegura la directora académica de MIR Asturias.

Le siguen las especialidades de Cardiología, Endocrinología, Nefrología y Traumatología, que de ellas hay una media de 11 preguntas.

Otras asignaturas también han cobrado mucho peso en estos últimos años, como por ejemplo: Enfermedades Infecciosas, Neurología y Pediatría. Con una media de 10 preguntas de cada una en el examen.

Aparte de eso, hay un bloque de 25 preguntas, de las 200 preguntas, que son sobre pruebas de imagen, ya sea por una exploración de la piel o del fondo de ojo, del electrocardiograma o de resonancia magnética, etcétera.

"Y luego hay un bloque de asignaturas básicas, que son Anatomía patológica, Bioquímica, Fisiología, Farmacología e Inmunología, que suelen ser entre unas 25 y 30 preguntas", matiza Fernando de Teresa, director académico, de CTO.

Así, la duración total del examen será de cuatro horas y media. En esta ocasión, el inicio del ejercicio estará previsto a las 14.00 horas de la tarde, adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

El examen consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, como ya confirmó Sanidad.

Preocupaciones

Además, a los nervios por cómo será la prueba se le suman varios frentes abiertos: la prolongación del plazo de reclamaciones (hasta el próximo 2 de enero), y la problemática en el cálculo del baremo del expediente académico.

"Hay como un 30% de expedientes mal baremados, por lo que va a haber más de 6.000 personas con un 5 que realmente no tienen esa nota y esto puede perjudicarlos a la hora de elegir plaza", señala Bergia.

Esto es muy importante porque aunque la nota del examen cuente un 90%, el expediente académico también tiene un peso, que es del 10%. Y en muchas ocasiones, ese 10 % puede mover bastantes puestos en el número de orden, sobre todo cuando estás compitiendo por especialidades muy demandadas.

Igualmente, aunque por ahora ese baremo queda registrado, la nota final sólo se consolida cuando ya existen la del examen y se publican los resultados provisionales.

Temario cerrado

Con todo, el examen MIR no tiene un temario cerrado, por lo que cada año se presentan quejas entre los aspirantes debido a la incertidumbre con las preguntas.

Por eso, varias entidades como la Asociación MIR y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) llevan años reivindicando la necesidad de lograr un temario concreto. "Una petición que parece que puede llegar pronto, ya que ahora el Ministerio ha empezado a plantearlo", asegura Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR.

"La mayoría de oposiciones que se hacen en España disponen de un temario, para que obviamente se puedan preparar centrándose en esos temas concretos, y también porque permite que la gente se presente en igualdad de condiciones", señala.

Actualmente, las academias de preparación del MIR, son las que definen un temario en base a lo que ha ido apareciendo en los exámenes anteriores y lo que consideran más importante.

"Pero bueno, definir un temario generaría un poco más de tranquilidad. También, que las preguntas del examen giren en torno siempre a unos mismos temas y no haya a veces preguntas que se salen un poco de lo habitual y que pillan a los opositores un poco desconcertados. Al final, la medicina es un campo tan amplio que se puede convertir un poco inabarcable la preparación del examen si no dispone de un temario un poco acotado", termina Selva.