La diferencia en la retribución de las guardias en Navidad: los médicos catalanes cobran 1.163 euros más que los de Ceuta

Mientras un médico en una comunidad autónoma puede cobrar por una guardia navideña apenas unos euros más que en un día laborable, otro compañero, a pocos cientos de kilómetros, recibe más del doble por el mismo número de horas y de responsabilidad asistencial. Unas diferencias salariales que evidencian cada año las desigualdades laborales entre regiones.

En estas fechas tan marcadas (Nochebuena, Nochevieja, Navidad o Año Nuevo), los facultativos cobran un extra al realizar guardias en los conocidos como días especiales. De media, se paga a 54,68 euros/brutos la hora, es decir, un 89% más caro que una habitual. En las jornadas laborables se paga a 28,56 euros/brutos la hora.

Pero si se compara entre comunidades autónomas hay grandes diferencias. Los médicos de Cataluña y Baleares son los que más ganarán por prestar esta asistencia en Navidad, con 79 y 69 euros/brutos la hora, respectivamente. Frente a los facultativos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que cobrarán 1.163 euros menos: sólo 31,41 euros/brutos.

Los de Ceuta ganarán un 31,8% más que una guardia habitual, mientras que los de Cataluña un 122% más.

Así, a Cataluña y Baleares le sigue Aragón. Los facultativos de esta autonomía cobran estos días especiales a 68 euros/brutos la hora. Un 147% más que la de un día laborable.

En el lado opuesto de la clasificación (aparte de Ceuta y Melilla) está Castilla y León, con 41,70 euros/brutos la hora en estos días tan especiales. Extremadura paga a sus médicos 44,81 euros/brutos la hora; Castilla-La Mancha retribuye la guardia a 44,93 euros/brutos la hora y Canarias a 45,80 euros/brutos.

Cabe recordar que estos son los datos más recientes a cierre de diciembre de 2024. Las cifras pueden variar un poco, porque se ha aprobado una subida del 0,5% a los salarios de los empleados públicos que ya se les han incluido en las pagas. Y recientemente se ha firmado un acuerdo de un incremento del 2,5% que se abonará este mes.

Reducción a 17 horas

Con todo, debido a la sobrecarga laboral y el cansancio acumulado de estar 24 horas de guardia trabajando: se estudia hacer una rebaja de las horas.

El nuevo borrador del Estatuto Marco, en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad junto a los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación, incluye una reducción de las guardias a 17 horas.

Además, las jornadas de descanso obligatorio previas a una guardia o posteriores a esas 17 horas no se trabajarán ni se deberán: computarán como libranza.

No obstante, parece que habrá que esperar para que los deseos se hagan realidad debido a que actualmente el borrador se encuentra paralizado (pese al reciente preacuerdo con los sindicatos) debido a los enfrentamientos de Sanidad con los médicos y los desencuentros del sindicato gallego CIG Saúde que ha preferido desligarse de lo que piensan el resto.

Ahora, Sanidad se encuentra a la espera para volver a reunirse con los sindicatos el próximo 29 de diciembre y debatir sobre el nuevo modelo retributivo de la nueva clasificación profesional.