Ozempic es el medicamento en el que más invierte la sanidad pública: 404 millones de euros

El gasto farmacéutico total del Sistema Nacional de Salud alcanzó los 13.865 millones de euros en 2024, con un incremento del 4,9% respecto a 2023.

El gasto en Ozempic creció un 36,2% respecto al año anterior, desplazando a la atorvastatina como el medicamento de mayor impacto económico en el sistema público.

Ozempic, fármaco para tratar la diabetes tipo 2 (que contiene semaglutida), es el medicamento en el que más invirtió la sanidad pública en 2024. Así, registró un crecimiento adicional del 36,2%, alcanzando una facturación de 403,9 millones de euros frente a los 296,5 millones de euros del año anterior.

Cabe recordar que estos fármacos se incluyen dentro de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) sólo para tratar la diabetes tipo 2.

Su gasto público se ha disparado con el paso de los años: todo ello por el incremento de la demanda, registrando un aumento del 78% en 2021; del 44,5% en 2022 y de un 42% en 2023.

Con todo, esta evolución sitúa a Ozempic como el medicamento de mayor impacto económico dentro de la prestación farmacéutica pública en 2024. Así lo señala el reciente informe de prestación farmacéutica del SNS publicado por el Ministerio de Sanidad este jueves.

En 2023, fue Atorvastina (fármaco para disminuir la cantidad de colesterol en la sangre y evitar infartos) el medicamento que mayor desembolso supuso para la sanidad pública, que quedó totalmente desplazado por Ozempic en 2024. Se queda en segunda posición con un gasto de 339 millones de euros en 2024, un 0,1% menos que en el anterior.

Además de los medicamentos de semaglutida, el resto de antidiabéticos y sus combinaciones son los principios activos con mayores incrementos de consumo en el último año.

Por ejemplo, Dapagliflozina con un incremento de 34,5%; Empagliflozina, del 29,2% y la combinación de ambos con Metformina con un aumento del 21,7% y del 23,3% respectivamente.

¿Y cuáles son los más demandados? Paracetamol se mantiene como el medicamento más consumido en número de envases de presentaciones genéricas tanto en 2023 como en 2024, con 60,3 millones de envases facturados en 2024.

En segunda posición se sitúa el Omeprazol, con 49,1 millones, seguido del analgésico Metamizol, con 29,7 millones.

Gasto farmacéutico

El informe revela que en 2024 el gasto farmacéutico con cargo al SNS a través de recetas médicas supuso 13.865 millones de euros, 650 más que en el año 2023. Crece así la facturación de 2024 respecto al año anterior en un 4,9%.

Así, el gasto por habitante se situaba en 285,2 euros en 2024, un 3,8% más que el año anterior (274,8 euros).

En materia de financiación, en 2024 se incorporaron 1.269 nuevas presentaciones de medicamentos al Sistema Nacional de Salud, un 46% más que en 2023.

Además, entre 2023 y 2024 se han financiado 118 nuevos fármacos, de los cuales 39 son para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades raras.

Destaca también la incorporación en 2024 de tres terapias avanzadas, entre ellas tratamientos de terapia, génica, celular y para procesos oncológicos financiados bajo acuerdos de pago por resultados.

Este último año, ha sido el que más presupuesto se ha invertido en medicamentos debido en parte a la inclusión de estas terapias avanzadas.

En el ámbito hospitalario, los medicamentos biosimilares continúan incrementando su presencia y representan en 2024 el 11,9% del consumo total de medicamentos, mientras que los de enfermedades raras suponen el 10,5% del consumo.