Los sindicatos sanitarios denuncian ante Sánchez "el desinterés" de Sanidad en llegar a un acuerdo sobre el Estatuto

Los sindicatos sanitarios han enviado una carta a Pedro Sánchez denunciando el desinterés del Ministerio de Sanidad en llegar a un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco.

Los sindicatos sanitarios continúan su camino: están dispuestos a que Mónica García les escuche. Las organizaciones con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle que su decisión de convocar una huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud se debe al "desinterés del Ministerio de Sanidad en llegar a un acuerdo que beneficie a todos los trabajadores".



Así, reiteran que, “tanto en las formas como en el fondo”, la negociación realizada por el Ministerio que dirige Mónica García no ha sido “en absoluto satisfactoria” a lo largo de los últimos tres años.

Las organizaciones sindicales recuerdan al responsable del Ejecutivo que solicitaron al Ministerio de Sanidad una “acción de Gobierno coordinada” y que otros departamentos ministeriales interviniesen también en la negociación de determinados aspectos del nuevo Estatuto Marco, ya que hay cuestiones esenciales que deberían contar con su participación.

Para ello, se dirigieron sendas cartas tanto al Ministerio de Trabajo, Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública como al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Ministerio de Hacienda, solicitando la participación de estos departamentos.



No obstante, "ninguna de ellas ha obtenido respuesta alguna". Por eso, lamentan que el problema vaya más allá del propio Ministerio de Sanidad, afectando al conjunto del Gobierno, razón por la cual apelan directamente al presidente.

De izq a derecha, Lucía García (CCOO), Fernando Hontangas (CSIF) Begoña Ballell (UGT) y Laura Villaseñor (Satse) en la presentación de la carta.

Además, recalcan que les resulta llamativo que la ministra sostenga que el texto del Estatuto está "negociado en más de un 99 por ciento, cuando es algo que no es cierto, ya que siguen quedando pendientes asuntos muy importantes" que atañen a las condiciones de trabajo del conjunto del personal del SNS (clasificación profesional o jornadas de trabajo).