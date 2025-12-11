Sanidad se reunirá con los sindicatos sanitarios para volver a tratar el Estatuto el lunes y con los médicos el miércoles

Sanidad rechaza crear un Estatuto propio para médicos, argumentando que fragmentaría el sistema y podría ser inconstitucional.

Entre los puntos clave a tratar están la jornada laboral, la declaración de Medicina como profesión de riesgo y la movilidad forzosa.

Los médicos mantienen las movilizaciones y los paros hasta el 12 de diciembre, exigiendo la retirada de la última propuesta del Ministerio.

El Ministerio de Sanidad se reunirá el lunes con sindicatos sanitarios y el miércoles con los médicos para negociar el Estatuto Marco.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad no termina de resolverse: los médicos continúan con las movilizaciones. Los sindicatos médicos (CESM y el SMA) se han reunido este jueves con el grupo de trabajo de Mónica García para intentar llegar a un acuerdo sobre el Estatuto Marco, que impulse la desconvocatoria de la huelga. Pero no ha sido así.

Además, el Ministerio de Sanidad ha convocado el próximo lunes a los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación para poder avanzar y lograr ese ansiado acuerdo.

Por ahora, ese acuerdo parece que se resiste. Por el momento, "los paros seguirán hasta este próximo viernes 12 de diciembre debido a que García se niega a retirar la última propuesta", señalan los sindicatos en un comunicado.

Pese a esto, Sanidad y los médicos se han comprometido a tener más reuniones en las que se van a tratar seis puntos clave. Entre ellos están la necesidad de alcanzar una norma y un ámbito de negociación propio y una clasificación profesional adecuada.

También, se debatirá sobre la jornada laboral médica, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad (entre la sanidad privada y la pública).

Unas peticiones básicas de las demandas sindicales. Para ello, han acordado que se volverán a ver, de nuevo, las caras el próximo 17 de diciembre.

Más allá de estas cuestiones, no se ha adquirido ningún compromiso adicional, por lo que CESM y SMA recuerdan que el conflicto sigue abierto y que continuarán las movilizaciones.

"En este sentido, ambas organizaciones insisten en que sus reivindicaciones siguen intactas, aunque valoran positivamente que se haya desbloqueado una negociación que parecía estancada tras el último encuentro y agradecen la voluntad de ambas partes por la búsqueda de un acuerdo", precisan los sindicatos médicos.

En esta próxima cita se verá si el departamento cede a las peticiones de los médicos después de que este jueves Mónica García asegurara que el Ministerio no iba a asumir la creación de una norma propia para el colectivo.

"No podemos dejar fuera de estas mejoras al resto de colectivos con los que llevamos negociando casi tres años. Las demandas del médico caben dentro del Estatuto general", señalaba.

Por su parte, fuentes del Ministerio aseguran que el departamento está atendiendo a todas las demandas del comité de huelga dentro de sus competencias para garantizar la unidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Fragmentar el sistema

No obstante, vuelven a rechazar la creación de un Estatuto propio. Esto fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales sanitarios.