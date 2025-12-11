Carlos Rus deja la presidencia de la patronal de la sanidad privada

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Rus deja la presidencia de ASPE, la patronal de la sanidad privada, tras catorce años en el cargo por motivos personales. Herminia Rodríguez Rosas, actual vicepresidenta de ASPE y médico especialista en Endocrinología y Nutrición, asumirá la presidencia a partir del 1 de enero de 2026. La etapa de Rodríguez Rosas será de transición y orientada a conducir la asociación a un proceso electoral, manteniendo la línea continuista de trabajo. ASPE destaca el compromiso de la nueva presidenta con el desarrollo del sector y la defensa de los intereses de las empresas de la sanidad privada.

Carlos Rus deja la presidencia de ASPE, patronal de la sanidad privada. Herminia Rodríguez Rosas lo sustituirá con efectos de 1 de enero de 2026, iniciando una etapa de transición orientada a conducir a la asociación a un proceso electoral, según ha informado este jueves.

Rus deja la presidencia por motivos "estrictamente personales, después de catorce años en los que la asociación y el sector han alcanzado hitos relevantes y han consolidado una posición sólida en el entorno empresarial", ha detallado ASPE.

Los estatutos de ASPE señalan que el presidente saliente debe ser sustituido por uno de los vicepresidentes.

La nueva presidenta es vicepresidenta de ASPE desde 2018, cuando se incorporó a la Junta Directiva de la mano de Cristina Contel y ha permanecido muy vinculada al desarrollo de la patronal de la sanidad privada.

Herminia Rodríguez Rosas es médico -con la especialidad de Endocrinología y Nutrición- y con una amplia experiencia asistencial tanto en hospitales públicos como privados, en especial ahora como vicepresidenta del grupo Hospitales Universitarios San Roque, donde compagina la labor asistencial con tareas propias de gestión y administración hospitalaria.

Con la nueva presidenta, la asociación "continuará trabajando en una línea continuista hasta alcanzar un proceso electoral en los próximos meses. El objetivo, en esta etapa transitoria, seguirá siendo dar respuesta a los muchos retos presentes y futuros de la sanidad privada, manteniendo su compromiso con el desarrollo del sector y con los intereses de todas las empresas que la integran", ha remarcado ASPE.