Sanidad convoca a los médicos en plena huelga nacional por el Estatuto Marco

La participación en la huelga ha sido alta, superando el 85% en las primeras jornadas, y continúan las movilizaciones y concentraciones en varias comunidades autónomas.

Los médicos reclaman una norma propia, mejor clasificación profesional y regulación de la jornada laboral, además de un ámbito de negociación específico para su colectivo.

La huelga ha sido promovida por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y responde a la falta de avances en la negociación del Estatuto Marco.

El Ministerio de Sanidad ha convocado a los médicos a una nueva reunión en plena huelga nacional para intentar frenar los paros, prevista para el jueves 11 de diciembre en Madrid.

Giro de 180 grados. En plena huelga médica, Sanidad ha convocado a los médicos para tener una nueva reunión e intentar paralizar los paros que se están sucediendo en estos días (hasta el próximo viernes 12 de diciembre). La cita se celebrará este jueves 11 de diciembre a las 11.00 horas en Madrid.

Cabe recordar que estas jornadas de huelga han sido convocadas por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Se trata de un nuevo encuentro, en mitad de las cuatro jornadas consecutivas de huelga de esta semana (del 9 al 12 de diciembre), que se produce después de que la última reunión se cerrara sin acuerdo.

Los galenos rechazaron la última propuesta del Ministerio de Sanidad tras no ver avances en la oferta e incluir peticiones "demasiado ambiguas", señalaban fuentes de la negociación hace unos días a este periódico.

"El nuevo borrador del Estatuto Marco, según los médicos, no contemplaba la elaboración de una norma propia para el colectivo, una clasificación profesional adecuada o una mejor regulación de la jornada laboral de este colectivo", recogen en un comunicado.

Unas cuestiones que los facultativos llevan reclamando desde hace meses. Además, reclaman al Ministerio de Sanidad un Ámbito de Negociación propio. Estos denuncian que en la mesa sectorial "no hay apenas representación del colectivo médico".

Ante esta nueva llamada, que las organizaciones sindicales atribuyen al elevado seguimiento de las dos primeras jornadas de huelga estos días 9 y 10 de diciembre (una participación parecida al día anterior), el Comité de Huelga confía en que se pueda imponer la voluntad de diálogo por ambas partes y el ministerio que lidera Mónica García recapacite con la intención de atender las demandas del colectivo médico y facultativo.

En cualquier caso, ambas insisten en que el calendario de movilizaciones se mantiene tal y como estaba fijado. CESM y el SMA siguen animando a la participación en las movilizaciones convocadas y en las dos jornadas de huelga restantes que tendrán lugar este jueves y el viernes en todo el territorio nacional.

De hecho, la principal manifestación se celebrará este jueves 11. A pesar de que en esta ocasión se ha dado libertad a que cada sindicato autonómico convoque las acciones que considere más oportunas, muchos han elegido este día para celebrarla.

No obstante, de forma paralela, otros sindicatos médicos autonómicos como Madrid, País Vasco y Cataluña ya han salido a las calles y están realizando sucesivas concentraciones frente a varios entes sanitarios (consejería, delegaciones, hospitales y centros).