El número de hospitales privados integrados en la red del Sistema Nacional de Salud sube un 37% desde 2011

Sanidad advierte de riesgos como la fragmentación de la red asistencial y defiende limitar la gestión privada en el SNS mediante una nueva Ley de Gestión Pública.

El gasto público destinado a la sanidad privada creció un 85% entre 2011 y 2023, consolidando la colaboración público-privada como una práctica estructural.

Los hospitales privados representan ya el 30,7% del total del SNS, con un crecimiento en el porcentaje de camas y quirófanos disponibles dentro del sistema público.

El número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) aumentó de 106 en 2011 a 145 en 2023. Esto supone un crecimiento del 36,8 %, según informe elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Estos centros, considerados de dependencia funcional privada según el departamento de Mónica García, ya suponen el 30,7 % del total de hospitales del SNS.

Por otro lado, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023. Y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%.

Según indica Sanidad, esta evolución se concentra "especialmente en comunidades como Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial".

"El único ámbito en el que la dotación y la actividad asistencial aumenta en los hospitales privados que no pertenecen al SNS es en lo relacionado con la realización de pruebas diagnósticas", añade el texto.

Así, el gasto público del sector público en la sanidad privada ha subido un 85% en entre 2011 y 2023.

Así lo indica Sanidad en un informe que García ha presentado en el Consejo de Ministros de este martes. En él, afirma que "la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural".

Y ello implica, bajo su punto de vista, "desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general".

Por otro lado, en 2023, el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS fueron financiadas con fondos públicos.

Asimismo, alrededor del 21 % de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, el informe de Sanidad recoge que los diagnósticos más frecuentes registrados se hacen en el SNS. Entre el 70-80 % de los diagnósticos más prevalentes, como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Más costosos

Por otro lado, el 95% de los procesos asistenciales más costosos (como los relacionados con trasplantes o neonatos con bajo peso al nacer) están gestionados en hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, Sanidad alerta en su informe de determinados riesgos en esta colaboración público-privada, pese a su avance,

Concretamente alerta de una fragmentación de la red asistencial, que puede fomentar brechas salariales y de condiciones laborales.

Por estas premisas, Mónica García ha insistido en derogar la Ley 15/1997. Y en priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, mediante una Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS. Dicha legislación no pretende acabar con la colaboración sino con los "desmanes", afirma.

"El SNS en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada, por la vía de los hospitales de gestión privada que tienen financiación pública". Una práctica estructural al que la ministra quiere poner veto.