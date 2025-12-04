Sanidad reclama a Madrid que "cancele" la concesión del Hospital de Torrejón a Ribera si se confirman "vulneraciones"

La Comunidad de Madrid asegura no haber detectado incumplimientos, mientras Ribera inicia una auditoría interna y su CEO solicita apartarse temporalmente de la gestión.

Grabaciones revelan que el CEO de Ribera Salud pidió priorizar el beneficio económico del hospital, incluso a costa de aumentar las listas de espera y rechazar pacientes menos rentables.

La ministra de Sanidad, Mónica García, exige a Madrid cancelar la concesión del Hospital de Torrejón a Ribera si se confirman vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha enviado una carta a la Comunidad de Madrid en referencia a la polémica que rodea al Hospital de Torrejón y su gestión por Ribera Salud. Concretamente, García reclama a la región "cancelar" el contrato de concesión si encuentra pruebas de "vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas".

El centro hospitalario está en el ojo del huracán después de que unas grabaciones revelaran que el CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes menos rentables a costa de subir las listas de espera. El objetivo era aumentar el beneficio del hospital en "cuatro o cinco millones".

En la misiva, García apunta a que estas cuestiones "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid".

Por ello, demanda "la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos revelados en el Hospital Universitario de Torrejón".

También la valoración, "a la luz de los resultados de dicha investigación, de la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro".

En este sentido, la ministra de Sanidad también pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional", aunque no lo hagan bajo el mandato de Ribera.

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid aseguran que "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" en el centro.

Obligaciones

Con todo, añaden que "en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)".

Por ello, durante este miércoles, se reunieron con carácter de urgencia con la cúpula directiva de Ribera. Un equipo multidisciplinar de la Consejería se personó en el hospital para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.

Ribera ya ha iniciado una auditoría interna. Y Pablo Gallart, su CEO, ha pedido ser apartado de la gestión del Hospital de Torrejón mientras dure.