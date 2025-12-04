Por qué Sanidad no puede imponer la mascarilla obligatoria pese al avance de la gripe y las CCAA sí

Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han aprobado el plan estatal para reducir el impacto de la gripe y los virus respiratorios este pasado miércoles. No obstante, varias regiones, tras la evolución de la epidemia de la gripe, ya han aplicado sus propias medidas. Como por ejemplo Aragón, Murcia o la Comunidad de Madrid.

En el caso de Aragón, fue la primera que estableció el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud, espacios cerrados, residencias y para profesionales sanitarios cuando sea considerado necesario en función de la evolución de riesgo.

Actualmente, hay un marco legal para que las comunidades autónomas puedan establecer la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios y espacios cerrados en casos extremos y en función de la situación epidemiológica de la región.

No obstante, el Ministerio no puede imponer esta medida en todo el territorio nacional porque actualmente no es necesario ni hay una situación de emergencia que afecte por igual a todas las autonomías.

Así lo indican fuentes cercanas a la negociación entre Sanidad y las comunidades autónomas. Pero también lo refrendan referentes legales del sector sanitario consultados por EL ESPAÑOL-Invertia.

Cabe destacar que el plan prevé distintos escenarios, según la gravedad de la epidemia y en los niveles más altos "recomienda" intensificar el uso de mascarilla, incluso de forma generalizada en determinados espacios sanitarios, sociosanitarios, residencias y hospitales, pero siempre como recomendación.

"Por eso, para que la mascarilla sea obligatoria para la ciudadanía en general (en el caso de un escenario de nivel alto) o para determinados colectivos, es necesario que la autoridad competente apruebe una norma específica, un decreto autonómico en su caso o una norma estatal, como pasó con la Covid", señala Ofelia de Lorenzo, abogada y presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).

Y eso es lo que ocurrió durante la pandemia de Covid-19, la obligatoriedad del uso de mascarillas se articuló con normas concretas y "que fueron objeto de control de proporcionalidad por los tribunales", declara De Lorenzo.

En este caso de la gripe "hablamos de recomendaciones, que luego cada región aplicará escalonadamente en función de la situación sanitaria", se especifica en el protocolo.

Algo que también coincide con el discurso de hace unos días de Mónica García tras el Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Dicho plan contempla la flexibilidad de las medidas "en función de la situación epidemiológica de cada comunidad. Es lo lógico. No vas a obligar a Extremadura, que no hay tantos casos, a tomar las medidas de Aragón porque los contagios han empezado con más fuerza en el norte".

Derecho fundamental

Igualmente, a pesar de que existe un marco legal para aplicarlo, Federico Montalvo, doctor en Derecho, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y expresidente del Comité de Bioética de España, presenta diversas dudas.

"El marco legal existe, no es el perfecto, pero existen leyes suficientes como para proteger la salud y limitar un derecho como es obligar a alguien a poner la libertad de las personas con una mascarilla. Otra cuestión es si Aragón puede hacerlo sin un respaldo nacional, porque para mí esta medida afecta al derecho fundamental de la propia imagen y esta limitación corresponde sólo a los poderes públicos", sentencia Montalvo.

"En la pandemia casi todo el mundo dijo que no, y yo pienso que sí, porque afecta al derecho a la propia imagen. Por eso, yo dudo que las comunidades tengan la potestad para declarar ese uso obligatorio porque no pueden limitar derechos fundamentales a pesar de que haya un marco legal", señala Federico Montalvo.

No obstante, en el caso de que sea necesaria y se haya alcanzado una emergencia sanitaria, como lo fue con la Covid, Sanidad podrá imponer estas medidas tan estrictas a través de la elaboración de informes técnicos que establezcan un nivel extremo de epidemia. Y después, elevarse al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en un acuerdo con las regiones.

Con todo, asegura Montalvo, que actualmente no es necesario decretar el uso obligatorio. No hemos alcanzado un pico de epidemia como para imponer esta medida, a pesar de que España se enfrenta a una nueva cepa de la gripe que es todavía más transmisible y que ha adelantado la epidemia.

Por eso, se ha decidido tomar medidas con antelación. "Estamos a tiempo. Estamos viendo el inicio de esa curva que se está comportando como la de 2022-2023. Ahora, es el momento de incidir y las regiones tienen que valorar poner esas medidas de contención para que podamos minimizar los datos de ingresos y fallecimiento de 2024", añadía Mónica García el pasado viernes.