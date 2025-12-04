Los jefes de Servicio del Hospital de Torrejón aseguran que no han adoptado medidas contra los derechos del paciente

Ribera ha iniciado una auditoría interna y su CEO, Pablo Gallart, ha solicitado apartarse de la gestión del hospital mientras dure la investigación.

Los jefes de servicio y supervisores de enfermería del Hospital Universitario de Torrejón han firmado un manifiesto en el que aseguran que no han "adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes".

El manifiesto, al que ha accedido este periódico, está firmado por, al menos, 39 responsables de los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón.

El centro hospitalario está en el ojo del huracán después de que unas grabaciones revelaran que el CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes menos rentables a costa de subir las listas de espera. El objetivo era aumentar el beneficio del hospital en "cuatro o cinco millones".

Sin embargo, en el texto, los responsables del hospital niegan haber ejecutado esta orden. "Queremos manifestar que en todo momento hemos actuado con responsabilidad, profesionalidad y, por supuesto, desde una ética incuestionable".

"En los 14 años que nuestro hospital lleva en marcha, los profesionales nunca hemos adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares", continúan.

"Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para hacer del Hospital el orgullo de la población de Torrejón".

Desde la Consejería de Sanidad de Madrid aseguran que "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" en el centro.

Con todo, añaden que "en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)".

Por ello, durante este miércoles, se reunieron con carácter de urgencia con la cúpula directiva de Ribera. Un equipo multidisciplinar de la Consejería se personó en el hospital para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.

Ribera ya ha iniciado una auditoría interna. Y Pablo Gallart, su CEO, ha pedido ser apartado de la gestión del Hospital de Torrejón mientras dure.

Por su parte, Mónica García, ministra de Sanidad, ha enviado una carta a la Comunidad de Madrid en referencia a la polémica que rodea al Hospital de Torrejón y su gestión por Ribera Salud. Concretamente, García reclama a la región "cancelar" el contrato de concesión si encuentra pruebas de "vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas".