Víctor Pedrera (CESM): "La respuesta de Sanidad ha sido insuficiente, por lo que la huelga sigue en pie"

De momento, la respuesta sobre el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad no termina de convencer a los médicos. Después de su reunión con la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), el grupo de trabajo de Mónica García está tratando de llegar a un acuerdo con los facultativos. Pero estos no darán su brazo a torcer hasta conseguir que se recojan sus peticiones.

Por ahora, el Ministerio está elaborando un nuevo texto que tenga en cuenta las peticiones de los médicos y que se conocerá en los próximos días. Este se trasladará a los servicios jurídicos y, posteriormente, al comité ejecutivo de la CESM el próximo jueves 4 de diciembre. Un borrador que llegará en un momento decisivo y que puede marcar el rumbo de la huelga que comienza el día 9 e incluso lograr su desconvocatoria.

No obstante, la última propuesta realizada por Sanidad "ha sido insuficiente para ellos, por lo que las jornadas de huelga siguen en pie", apunta Víctor Pedrera, secretario general de CESM, en una entrevista con el Observatorio de la Sanidad.

"Nosotros consideramos que es fundamental que el colectivo médico esté diferenciado de otros. En la nueva clasificación profesional que establece el Estatuto todavía sigue habiendo grupos intermedios en los cuales se confunde lo que es un médico con lo que es un fisioterapeuta o un enfermero, por poner algunos ejemplos", remarca.

No obstante, sí que reconoce que ha habido un "acercamiento" con el Ministerio tras unos meses de intensos desencuentros. Se ha logrado que Sanidad, por ejemplo, refleje mejoras en las guardias.

"Se nos incluye en un Estatuto Marco común cuando no tenemos las mismas condiciones que el resto de profesionales sanitarios. No creo que sólo nosotros tengamos que optar a un texto propio, también enfermería debería poder tenerlo"

"Es cierto que las guardias ya son de 17 horas, pero lo que se ha rebajado ha sido el tiempo de trabajo. Antes se trabajaba la jornada ordinaria antes de una guardia, por lo que se hacían las siete horas más luego las 17 de la guardia. Es decir, al final trabajabas 24. Ahora, se va a respetar y habrá una jornada máxima de 17 horas", añade.

Pero, matiza: todavía los fines de semana siguen estando bajo guardias de 24 horas. "Además, no están reconocidas como jornadas extraordinarias, cuando lo son", añade.

Otra de las cosas que se reivindican es que haya una cierta voluntariedad en las guardias. Es en este punto en el que ha existido más desacuerdo con el departamento que dirige Mónica García.

"Entendemos que la voluntad de las guardias choca con el derecho y la obligación que tiene el Gobierno o la Administración de asegurar la asistencia continua. Pero eso no se puede hacer a expensas de tener al médico maniatado con unas retribuciones y unas condiciones laborales totalmente discriminatorias con respecto al resto de trabajadores", expresa el secretario general de CESM.

"Para que ocurra esto tienen que garantizarse que haya unas plantillas suficientes. Se deben ofrecer servicios sin tener que recurrir a que un médico esté haciendo guardia cada tres días", incide.

Por ejemplo, esto ocurre en Ceuta y Melilla. "Se traduce en que nuestros compañeros hacen jornadas de 80 y 90 horas semanales. Y esto no se puede sostener". En cuanto a este tema, Pedrera añade que ha habido avances tras las reuniones con Sanidad: "Estamos discutiendo sobre si es suficiente o no lo que nos proponen".

Huelga

En cuanto a las cuatro jornadas de huelga previstas (del 9 al 12 de diciembre), Pedrera señala que actualmente se encuentran en negociaciones con los responsables autonómicos de cada comunidad para definir la hoja de ruta.

Por ahora, están convocadas concentraciones para el día 11 de diciembre frente a las delegaciones del Gobierno de cada provincia. "Entiendo que en los hospitales también habrá, pero todo dependerá de cómo lo organice el sindicato de cada región", detalla.

Huelga médica en Madrid del pasado 3 de octubre. Europa Press Madrid

Esta nueva convocatoria tiene una peculiaridad: las autonomías están elevando las exigencias de los servicios mínimos. Y algunas comunidades los están poniendo del 50% e incluso, en el caso de las urgencias, del 100%.

"Están doblando los servicios mínimos en comparación con las anteriores convocatorias. Esto claramente demuestra que la administración está preocupada por la huelga, porque saben que el seguimiento va a ser importante. Todo ello, en unas circunstancias en las cuales la huelga se celebra en medio de un puente, en fechas previas a la Navidad, con el repunte de gripe", aclara Pedrera.

Sindicatos sanitarios

Para los médicos, conseguir un Ámbito de Negociación propio tiene una especial relevancia porque denuncian que el resto de sindicatos sanitarios no representan al colectivo en la mesa sectorial.

Actualmente, la relación entre sindicatos sanitarios (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y médicos es prácticamente nula. Los desencuentros de los últimos meses han hecho que todo se tensione: ninguna de las partes se ha puesto en contacto con la otra para acercar posturas.

"A los sindicatos sanitarios les importamos un higo, y lo hemos visto en las negociaciones de los últimos 20 años"

"No tenemos ni ha habido conversaciones. Tampoco hemos visto por parte de ellos ninguna intención de reunirse con nosotros. A los sindicatos sanitarios les importamos un higo, y lo hemos visto en las negociaciones de los últimos 20 años. Por eso, necesitamos una mesa sectorial donde las demandas de los médicos las discutan ellos mismos", recalca.

Por último, el secretario general de CESM ha analizado el futuro que le espera al Estatuto Marco. "No sé lo que va a pasar, pero está claro que en el contexto en el que estamos de bloqueo parlamentario es difícil que salga adelante. La ministra quiere llevarlo al Consejo de Ministros, eso es fácil. Pero, que luego salte a las Cortes y se apruebe, lo veo más complicado", reflexiona.