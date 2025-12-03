Sanidad y autonomías dan luz verde al plan ante la gripe: uso generalizado de mascarilla y más vacunación

La aplicación de las medidas será flexible, adaptándose a la situación epidemiológica de cada comunidad, y se reforzará la vigilancia y la coordinación entre las autoridades sanitarias.

Al fin, hay acuerdo. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han aprobado un plan estatal para frenar el avance de la gripe y otros virus respiratorios en la Comisión de Salud Pública de este miércoles.

"Aprobamos con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

El acuerdo llega después de que la Comunidad de Madrid presentara ayer un documento propio de recomendaciones que han sido debatidas por el resto de directores generales de Salud Pública en su reunión de hoy. Tras esto, deberán elaborar el texto definitivo del protocolo con base en el acuerdo alcanzado.

Además, varias comunidades ya han anunciado medidas preventivas como es el caso de Aragón. Esta región ha impuesto el uso de mascarilla en espacios sociosanitarios, centros de salud y lugares cerrados de la ciudad.

Entre las principales medidas de este protocolo se incluye el uso de mascarilla recomendado (en el caso de que la situación sea extrema en la región) en centros de salud, se intensifica la campaña de vacunación y diversas medidas de higiene.

Medidas

También, se recomienda el uso de la mascarilla en espacios cerrados o en situaciones donde hay un contacto estrecho con alguna persona contagiada.

Entre las medidas más comunes se incluyen también el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la formación del personal sanitario y no sanitario, y la revisión de los planes de contingencia de centros sanitarios y sociosanitarios para garantizar la continuidad asistencial.

También se promueve la ventilación adecuada de espacios, la higiene respiratoria y de manos, el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, y la reducción de interacciones sociales en esos casos.

Estas medidas deben comunicarse activamente a la ciudadanía a través de materiales informativos accesibles, anuncia Sanidad en un comunicado.

Por niveles

Así, el plan se fundamenta en cuatro escenarios de riesgo (de situación interepidémica, de nivel bajo, de nivel alto, de nivel muy alto) determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados. También, la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible.

La aplicación de las medidas propuestas, según Sanidad, debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando que en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles anteriores.

Se recomienda el siguiente protocolo dependiendo del escenario. En el caso de estar en una situación interepidémica o basal, se mantienen las medidas preventivas generales.

Por otro lado, en el escenario de epidemia de nivel bajo o medio, se refuerzan las actividades de coordinación interinstitucional y la comunicación activa con la ciudadanía. Se intensifica la recomendación del uso de mascarilla cuando se tiene contacto con personas que presenten síntomas.

Y en hospitales, se recomienda su uso en áreas sensibles (como unidades oncológicas o de trasplantes) tanto por profesionales como por pacientes y acompañantes. En centros residenciales, se mantiene el uso continuado por trabajadores con síntomas, y se pueden adoptar medidas adicionales si se detecta transmisión.

En el escenario de epidemia de nivel alto, se adaptarán los planes de continuidad asistencial para garantizar la capacidad de respuesta. Se recomienda el uso generalizado de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias. En centros residenciales se revisa la política de visitas, y se aconseja a personas vulnerables utilizar mascarilla en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

Y en el escenario de epidemia de nivel muy alto, se activa la coordinación extraordinaria entre territorios, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). También, como destaca el plan, las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.

El documento destaca la importancia de la coordinación entre los servicios de salud pública autonómicos y el Ministerio de Sanidad, así como la necesidad de evaluar periódicamente la situación epidemiológica. "Se presta especial atención a los entornos vulnerables, como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas, donde la detección precoz y la actuación inmediata resultan esenciales", añade Sanidad.

Flexibilidad

En el protocolo se especifica que las comunidades autónomas serán las que definan las medidas que se deben tomar.

Algo que va en línea del discurso de Mónica García en la rueda posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) extraordinario del pasado viernes 28 de noviembre.

La ministra destacó que dicho plan contempla la flexibilidad de las medidas "en función de la situación epidemiológica de cada comunidad. Es lo lógico. No vas a obligar a Extremadura, que no hay tantos casos, a tomar las medidas de Aragón porque los contagios han empezado con más fuerza en el norte", ha señalado.

De esta manera, los escenarios de riesgo son estimados por las regiones, en función de la situación epidemiológica. Así, al protocolo se incorpora la propuesta de Recomendaciones de Actuaciones íntegra que el propio Ministerio de Sanidad ha elaborado y se enviará al resto de comunidades.

También, se incluye el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), junto con la información procedente del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), las coberturas de vacunación del Sistema de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y los datos de ocupación hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos (UCI).