Pilar Rodríguez (SEMG): "La Atención Primaria es el eslabón más débil y donde menos se invierte"

La Atención Primaria está pasando por uno de sus peores momentos. Y es que en esta especialidad hay un gran déficit de recursos humanos, lo que lleva a una enorme sobrecarga laboral que tampoco está compensada a nivel retributivo. Todo esto provoca un aumento de las listas de espera para consultas y que se tenga que atender a una ingente cantidad de pacientes a diario.

A pesar de que cada año, Medicina Familiar es la que más plazas se lleva en el MIR, los nuevos residentes no solucionan esa falta de personal sanitario en esta área de atención (hay que tener en cuenta que formar a un médico requiere de casi 10 años).

"Somos el eslabón más débil y cada año se invierte menos", asegura Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en una entrevista concedida a este medio. Así, denuncia que la Atención Primaria ha llegado a este punto por una falta de organización y coordinación entre las administraciones.

Pilar Rodríguez Ledo, presidenta SEMG. Fotografía cedida a E.E

"Hay que saber a qué darle prioridad, porque somos unos de los primeros puntos de contacto con la población. Todo esto, es un problema de saber gestionar los recursos económicos. Muchos fondos que han venido de la Comisión Europea dirigidos, como a excusa, a AP para adquirir nuevas tecnologías (como el láser verde) no se están usando en primaria", denuncia Rodríguez.

Y la situación aún empeora en los lugares de difícil cobertura y las zonas rurales, donde cada vez es más difícil atraer a talento joven, ya que no hay ningún tipo de incentivo económico que les motive a decantarse por este tipo de plazas.

"He trabajado 17 años en medicina rural y sé que lo que no es sostenible es ofrecerle a un profesional las mismas condiciones como si trabajara en un hospital sin complicaciones. Además de poner el coche, tienes que tener carnet, saber cambiar las ruedas. Además, lo mismo es alta montaña y debes utilizar cadenas. Y recorrer 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta", relata.

Y continúa: "Para prestar una atención sanitaria correcta, lo suyo es tener una compensación. No podemos esperar que la gente por propia voluntad emplee su ONG en trabajar ahí y que encima se quede contenta. Claro, todos queremos tener un desempeño que nos permita compaginar nuestra vida laboral con la personal".

"Hay que dejar de poner parches y hay que impulsar una estrategia real, implantable, medible y mejorable. Estamos en bragas. Ya va a empezar 2026, y no sabemos nada del plan"

Por este motivo, la presidenta de SEMG defiende la necesidad de un plan de Atención Primaria que sea "real y que no se quede sólo en el papel", ya que denuncia que en la actual estrategia 2025-2027 todavía no se han tomado medidas eficaces. Así, reclama que se cuente con los médicos para incorporar a los nuevos perfiles profesionales.

También, Rodríguez manifiesta que desconocen totalmente el funcionamiento de esta nueva estrategia impulsada por el Ministerio de Sanidad.

"No sabemos ni cómo lo están haciendo, ni cuál es el objetivo, ni cómo piensan integrarlos. Es más, si hablamos de oportunidad, no sé cómo van a integrar a alguien que trabaje conmigo si no hablan con nosotros. No lo termino de ver".

Pero, este problema no viene de ahora. Como denuncia, ha habido una mala planificación de recursos humanos que nos ha llevado a ese déficit. Algo que los especialistas ya venían alertando desde hace tiempo y que ahora va a provocar el efecto contrario: que haya un superávit en los próximos diez años.

Y en vez de ofrecer soluciones, la presidenta denuncia que todos los problemas se están intentando "tapar con parches" que no están dando solución a nada porque la saturación de los centros ya es toda una realidad.

"Algo gordo debe pasar y nos debe llevar a reflexionar. Cuando las campañas publicitarias, por ejemplo, incluyen como un motivo de excelencia el que puedas acudir a tu especialista hospitalario sin tener que pasar por atención primaria. Nos parece de traca que esto se pueda aparecer como un eslogan. Nos parece desconocimiento absoluto de la evidencia científica que dice que la continuidad del médico reduce al 30% la mortalidad".

Sin especialidad

La falta de recursos humanos está provocando que muchas administraciones contraten médicos que no tienen la especialidad homologada, sobre todo en zonas rurales y de difícil cobertura. Algo que es totalmente ilegal, como han denunciado en varias ocasiones los facultativos.

"Está claro que cuando ofrecemos estos contratos a gente que no tiene la formación acreditada para desempeñar un puesto de trabajo, la estamos infravalorando y estamos dando a entender que cualquiera puede hacer ese trabajo. Estamos restando valor ante la población y ante nosotros mismos", señala.

"Rompemos la equidad y la accesibilidad a nuestro sistema, cometemos ilegalidades y encima engañamos a las personas que necesitan trabajar para comer"

Todo ello provoca, según Rodríguez, que la población tenga una "una Atención Primaria de primera y de segunda, dependiendo del lugar donde vivan".

"Estamos sentenciando a la población por el sitio en el que residen. Si vives en determinados lugares, donde es más fácil acceder, vas a tener a los profesionales con el título legal reconocido y todas las normas vigentes. En cambio, si resides en un pueblo alejado vas a tener un médico que no sabes cuál es su cualificación, que a lo mejor es bueno porque aquí no tiene nada que ver que no tenga la homologación, pero está claro que nadie ha evaluado que reúna las características para desarrollar esas funciones", cuenta.

Así, denuncia que esto no es justo para las personas que viven más desprotegidas, lejos de todo y con problemas de comunicación.

"Rompemos la equidad y la accesibilidad a nuestro sistema, cometemos ilegalidades y encima engañamos a las personas que necesitan trabajar para comer, lógicamente".

Especialidad de urgencias

Por último, en la entrevista, la presidenta de SEMG analiza la última polémica de la especialidad de urgencias: los médicos de Familia no podrán acceder a dicha formación por la vía extraordinaria. Por eso, desde la sociedad han decidido presentar alegaciones.

Entre sus principales reivindicaciones, también está que los residentes pasen más horas en dicha área y que haya más coordinación entre los urgenciólogos y los médicos de familia.

"Además, vemos que especialidades como Neurología, Cardiología, Nefrología cada vez hacen más actividades coordinadas con la atención primaria en el ámbito comunitario, de la prevención y de la promoción de la salud. Todas lo están incluyendo en sus programas. Sin embargo, nos llama la atención que la de Urgencias apenas lo contempla", termina Rodríguez.