Los responsables autonómicos avisan: "Las medidas contra la corrupción frenan la compra pública de innovación sanitaria"

Los medicamentos innovadores y la introducción de nuevas tecnologías sanitarias no terminan de llegar a la sanidad pública. Los responsables de compra y logística de las comunidades autónomas lamentan que las medidas contra la corrupción frenen la adquisición de innovaciones sanitarias.

Así lo ha denunciado José María Díaz, subdirector de compras y logística del Servicio Aragonés de Salud, durante su intervención en una mesa redonda sobre compra por valor y acceso al mercado organizada por Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) este pasado martes.

Díaz ha explicado que no hay una herramienta adecuada de contrataciones, ya que la Ley de contratos del sector público presenta muchas limitaciones.

"Se ha preparado para luchar contra la corrupción, pero no se ha hecho como una herramienta accesible para la compra", ha señalado.

Todo esto está provocando que las administraciones públicas no estén comprando ni al ritmo del mercado ni de las necesidades de los profesionales sanitarios. "Hay que reformular de arriba a abajo el ritmo de contratación pública", ha recalcado.

No obstante, el subdirector de compras ha señalado que la Ley de contratos sí que tiene cosas buenas como el artículo 34. Este ayuda a que la Administración pueda hacer contratos más flexibles y útiles, pudiendo incluirse pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público y al ordenamiento jurídico.

Pero, los contratos pueden volverse demasiado complicados si se incluyen muchas condiciones o cláusulas especiales. También, puede haber falta de claridad o malas interpretaciones que lleven a conflictos legales entre la Administración y las empresas.

Barreras

Entre las barreras actuales que se detectan en la compra pública de tecnología sanitaria (por ejemplo, las pruebas de diagnóstico in vitro) se encuentran varios aspectos como las exigencias de contribuciones financieras que no guardan relación con el servicio diagnóstico y comprometen la viabilidad y la falta de valoración de la amortización de equipos, formación especializada, mantenimiento preventivo y actualización.

También, "las peticiones extralimitadas o los requisitos fuera del objeto de licitación que distorsionan la competencia y desvían recursos del ámbito diagnóstico", ha enumerado David Castillo, director del Departamento Legal y Compliance de Fenin.

Por eso, para lograr una compra pública de manera eficiente, Castillo reclama una serie de peticiones.

Por un lado, que haya una evaluación integral del coste total (adquisición, operación, mantenimiento, formación); que se definan bien los criterios de valor clínico y científico o se reconozca la inversión tecnológica (valoración justa de equipamiento, infraestructura digital), entre otras.

Inteligencia artificial

Por otro lado, durante el coloquio se ha debatido sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en este aspecto.

Díaz ha señalado que esta herramienta es bienvenida para acelerar la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias en la sanidad pública.

"Desde el servicio de salud aragonés estamos tratando de implantar una herramienta de IA para hacer comparativas de mercado porque una de las grandes dificultades de compra vienen instadas por la presión presupuestaria que tenemos. Y es que cada comunidad autónoma tenemos nuestro propio catálogo de precios", ha explicado.

Cabe destacar que muchas veces la adjudicación de los contratos se hace priorizando el precio más bajo y esto perjudica a las empresas.

Por eso, ha señalado que esta herramienta puede solucionar el 70% del problema de compra, "ya que a partir de los precios podremos analizar cuestiones y cláusulas comunes, es decir, todo lo requiere una buena compra".

Con todo, la introducción de medicamentos innovadores y nuevas tecnologías tiene un fuerte impacto en la reducción de ingresos hospitalarios, disminución de complicaciones, en un menor uso de urgencias (la detección preventiva evita descompensaciones), y en la optimización terapéutica.

Por eso, hay una gran necesidad de apostar por la innovación, ha terminado David Castillo.