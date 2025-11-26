DKV reúne a 200 profesionales de salud, seguros e innovación en la quinta edición de Health4Good

La jornada incluyó ponencias de expertos internacionales, debates sobre prevención y digitalización en salud, y la presentación de soluciones innovadoras como Apneal, Swaasa y Lindera.

DKV ha celebrado hoy la quinta edición de Health4Good, el encuentro insignia de la aseguradora sobre innovación y salud digital, que ha reunido en el Recinto Modernista de Sant Pau a cerca de 200 profesionales del ámbito de la innovación, la salud, los seguros y el emprendimiento.

La cita ha contado con la participación de directivos internacionales, expertos en inteligencia artificial, startups especializadas en prevención digital, responsables institucionales del ecosistema healthtech y profesionales sanitarios.

Health4Good 2025 ha puesto el foco en cómo la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de diagnóstico digital pueden transformar el modelo sanitario hacia uno más preventivo, accesible y sostenible.

El acto ha sido inaugurado por Fernando Campos, CEO de DKV, quien ha destacado el compromiso de la compañía con “una salud digital más humana, personalizada y centrada en la prevención”.

Campos ha subrayado la apuesta de DKV por combinar capacidades tecnológicas propias con alianzas estratégicas para acelerar la innovación aplicada al bienestar de las personas.

Internacional

La agenda del evento ha incluido ponencias de primer nivel internacional. Mark Klein, Chief Digital Officer de ERGO Group, ha hablado sobre la keynote 'GenAI trends in insurance', centrada en el potencial de la inteligencia artificial generativa en el sector asegurador y en la mejora de la experiencia del cliente.

Por su parte, Lucien Engelen, CEO de Transform Health, ha compartido su visión sobre la innovación sanitaria en la ponencia “Health(care) Innovation: between hope & hype”, analizando las oportunidades y riesgos de la digitalización en los sistemas de salud.

Uno de los momentos destacados ha sido la entrevista entre Elena Torrente, directora de Estrategia, Innovación y Salud Digital de DKV, y Laurence Pearce, CEO de Lifelight, solución digital de prevención cardiovascular certificada como clase IIa por la Regulación de Productos Sanitarios de la UE, que DKV incorporará a partir de 2026.

La jornada también ha incluido una mesa redonda sobre la importancia de la prevención y los retos en la adopción de salud digital en este ámbito, con la participación de Ignacio Salvatierra, director general de Salud de DKV; Jaime del Barrio, presidente del Consejo Asesor de la Asociación de Salud Digital; Ali Parsa, cofundador de Quadrivia, Babylon y Circle; y Mireia Sans, directora del CAP Comte Borrell; moderados por Ángeles Barrios, de EIT Health.

Ganador Desafío DKV

Durante el evento se ha anunciado el ganador del Desafío DKV 2025, la iniciativa de innovación abierta de la compañía que este año ha buscado soluciones disruptivas para la detección digital temprana de enfermedades.

El proyecto CardioSignal ha sido el elegido entre 79 candidaturas procedentes de más de diez países, y se incorporará como servicio adicional en uno de los seguros de DKV.

Además, recibirá un premio económico de 10.000 euros, acceso al Health Revolution Congress y a 4YFN 2026 a través de Barcelona Health Hub, y entrará a formar parte del programa scale-up de Ergo Group.

Cardiosignal, presentada por su Operations Executive Lasse Leppäkorpi, es una app certificada como producto sanitario que detecta fibrilación auricular colocando el smartphone sobre el pecho durante sólo 1 minuto.

Con más de 12 años de desarrollo y validación clínica, la solución usa algoritmos clínicamente validados para reducir complicaciones cardíacas y ayudar a cualquiera de sus usuarios a detectar enfermedades del corazón.

Los otros proyectos finalistas han sido Apneal, aplicación clínicamente validada para la detección de apnea del sueño mediante el uso combinado de móvil, IA y una banda torácica.

Por otro lado, Swaasa, una plataforma de inteligencia artificial certificada como producto sanitario, es una solución de Salcit Technologies que analiza el sonido de la tos para identificar enfermedades respiratorias sin dispositivos adicionales.

Y Lindera, una aplicación certificada como producto sanitario digital basada en IA y visión por computador para evaluar el riesgo de caídas mediante vídeo y un cuestionario de movilidad.